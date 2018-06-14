小米模式的空间多大？引专家学者热议

晨报记者 苗夏丽

6月11日凌晨5点多，证监会官网披露了小米发行CDR招股申请书。

根据接近小米IPO项目的中介人士透露，目前投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈，给出的估值普遍在750亿美元至850亿美元之间，已经有一批机构给出超过800亿美元的估值，目前尚未敲定任何基石投资者。

不过关于估值，市场声音很多，小米凭什么值800亿美元？

CDR招股书披露，小米集团2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的营业收入分别为668.11亿元、684.34亿元、1,146.25亿元和344.12亿元； 小米扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为负22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

CDR招股书在披露“境内外信息披露差异”章节中，介绍了小米在报告期间经调整经营净利润为负3.03亿元、18.95亿元、53.62亿元和16.99亿元。

A股CDR招股书中披露了“扣非后归属于母公司普通股股东的净利润”，与港股披露的“经调整经营净利润”类似，但由于扣除标准不同，所以最终数值差异较大。

本次小米在港股招股书中披露的经调整经营净利润是扣除优先股公允价值变动损失、投资项目公允价值变动、股份支付费用及无形资产摊销等的影响。因此，港交所披露的2018年一季度“扣非净利润”为17亿元，而内地CDR披露的扣非净利润仅为10亿元。

厦门国家会计学院院长黄世忠教授说，按照国际会计准则，小米香港的招股说明书中的财务报表让人瞠目结舌，2017年销售收入过千亿、毛利率高达13%左右，但有两个数据看不懂：按照国际会计准则，2017年度小米公司巨亏439亿，到年底时，净资产为-1272亿元。但是，如果不按国际会计准则编制，按大家熟悉的美国或其他国家的会计准则来编的话，小米2017年度则盈利54亿元，两者相差高达493亿元，小米2017年末的股东权益也不是-1272亿元，而是高达“正的”343亿元。

黄世忠说，这中间主要因为一个叫“可转换可赎回优先股”的东西，这是一种既像股又像债的投资。小米自2010年9月至2017年8月，通过18轮的融资，累计向投资者发行了12个系列的优先股，共投入98亿元人民币，估值发生了几百倍的变化，才会在国际会计准则中出现财务上的“大波动”。

中国人民大学管理学博士、华夏基石管理咨询集团高级合伙人、首席战略与组织专家苗兆光认为，判断一家公司的价值有很多方法，看财务报表只是其中之一。美中不足的是，财务报表只能反映公司的过去和现在，很难看出公司的未来。对于创新型的新经济公司尤其如此，当一家公司的商业模式、生态系统还未完全跑通时，数据往往并不支持人们的判断，连续20年亏损的亚马逊就是一个例子。

“小米模式，大家都比较熟悉，所谓“铁人三项”：硬件+新零售+互联网服务。这个模式当然是成立的，否则不能解释小米在过去8年取得的成绩，但为什么还是有很多人不理解呢？就是因为模式还没有完全走通，虽然小米硬件收入占了主要比例，但是互联网服务收入的增速非常快。”苗兆光说。

未来小米会是怎样的？“我觉得应该是智能家居。小米的手机也好，电商也好，互联网服务也好，都应该围绕着用户使用智能家居这个场景，实际上就是万物互联。”苗兆光说。