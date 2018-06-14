朝媒说朝美领导人同意互访-称金正恩邀请特朗普在方便的时候访问平壤，特朗普也邀金正恩访美

陈立希 胡若愚（新华社专特稿）

朝鲜媒体13日报道，朝鲜最高领导人金正恩与美国总统唐纳德·特朗普前一天在新加坡首次会晤时，接受彼此发出的互访邀请。

这是朝美关系史上首次领导人会晤。朝鲜中央通讯社报道，朝鲜半岛分裂后对立与敌对的70多年间，朝美两国领导人“首次向和解迈出第一步，面对面站到了对话的场合”。

朝中社报道，金正恩邀请特朗普在方便的时候访问平壤，特朗普也邀请金正恩访问美国。两名领导人认为互访邀请将成为改善朝美关系的又一个重要契机，“欣然接受”。

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特朗普：将叫停美韩军演

据新华社报道

美国总统特朗普12日在新加坡会晤朝鲜最高领导人金正恩，随后在记者会上宣布将暂停美韩联合军演。

就这一动态，日本防卫大臣小野寺五典13日似乎“不解”，说美韩联合军演和驻韩美军对东亚地区安全“发挥重要作用”，“我们将就（暂停军演）在日本、美国和韩国之间寻求理解”。

韩联社12日晚报道，特朗普“爆炸性言论”令韩国军方“神经紧绷”。

就韩美联合军演，韩国内部意见分化。政治保守派认定这类演习是韩美同盟不可缺少的一部分；另一种看法是，军演规模和频率可以调整，以配合为实现朝鲜半岛和平所作努力。

总统府青瓦台人士当天说，正分析特朗普所提暂停韩美军演的真正用意。

包括美联社在内，多家国际媒体报道，特朗普有关暂停美韩军演的言论“让人意外”。美国国内一些人批评特朗普对朝方让步。

五角大楼发言人达娜·怀特12日说，特朗普在新加坡会晤前与国防部长詹姆斯·马蒂斯商量过“方方面面”的可能选项，马蒂斯与特朗普“完全吻合”，总统所作决定“没有任何意外”。

特朗普12日晚接受美国媒体采访时说，朝方对他暂停美韩军演的决定“非常开心”，因为“军演极具挑衅性”。