618前夕，首届天猫新零售世界杯今晚开幕-一场狂欢，阿里巴巴生态要“承包”真伪球迷们

苗珏／文

来自天猫盒马口碑饿了么的6000万只小龙虾还在路上，球迷们已经买下了数万件正版球衣；饿了么商家即将推出多款“世界杯外卖套餐”，50万家口碑门店铺则将和银泰百货一起成为所有球迷的“主场”；天猫新零售不打烊，外卖小哥将24小时派送世界杯特酿啤酒，新零售门店互动大屏通宵请您选购限量版运动装备……

5日29日，优酷宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，将全程直播全部64场世界杯比赛。

在今晚开始的一个月的世界杯生活中，您远远不只是可以“看”世界杯，2018世界杯还将成为首届天猫新零售的世界杯，您还可以“吃”世界杯、“买”世界杯，天猫盒马口碑银泰饿了么将为您奉献前所未有的足球新生活。

世界杯的狂欢开始了，新零售的一次大练兵、大联欢也拉开序幕！

世界杯，上海市民这么“囤”货

来自天猫的最新数据，天猫618启动11天，上海市民已经为世界杯“囤”下很多“全国第一”。

比如，关于吃，上海人“囤”火锅底料，就囤了14000余包，排名全国主要城市第一。关于看，上海人买了近6000台投影仪，排名全国主要城市第一。更有趣的是，上海男士成为面膜消费的主力人群，11天囤了12万片面膜！

一份来自第三方机构的调查结果让人发现，上海零售业在一年中诞生了诸多“全球最大”或“全国第一”：2017年，共有226个在行业内较有代表性的品牌将它们的“第一家”落子上海，带来很多新零售体验。在阿里巴巴的新零售实践中，第一家盒马鲜生、第一个新零售战略伙伴、全国数量第一的智慧门店也都在上海。

相关数据显示，上海的社会商品零售额体量全国领先：2017年上海市实现社会消费品零售总额11830.27亿元，同时上海又是全国零售业业态的集大成者，几乎人们能想到的零售业态在这里都可以找到。所以，上海才会成为业内公认的“新零售之都”。

盒马“鲜翻世界波”，不打烊

世界杯来了，最开心的除了球迷，就属吃货了。

盒马宣布，将在世界杯期间举行“鲜翻世界波”活动，同时除了北京和上海早已开出24小时配送外，全国17家盒马将延长营业时间。盒马相关负责人表示，世界杯期间盒马希望大家有事儿没事儿都可以来店里热闹一下，并且将尽全力确保小龙虾等爆款夜宵供应。

据介绍，从6月14日至7月15日，在盒马门店或APP单笔结算金额满32元即可获得一次竞猜世界杯比赛赢取盒马优惠券的机会，竞猜成功即可获得优惠券，并且可以继续竞猜翻倍，“押”中冷门赛事最高可翻8倍，优惠券在盒马门店和APP端都可以直接抵用。

有数学好的网友计算，如果可以连续猜中10场比赛，就可以获得1024元优惠券，相当于在盒马免费吃一顿帝王蟹大餐。

除了全国49家盒马门店都会参与的“鲜翻世界波”活动外，还有不少盒马门店为球迷朋友贴心准备了美食和服务。其中，盒马定制款的世界杯铝罐装可口可乐，已成为近期的盒马爆款商品，盒马也会火力全开，保证小龙虾、啤酒和其他夜宵商品的足量供应，夜间配送的服务小哥也已准备就位。

天猫618啤酒先行，商家也超级嗨

哨音未响，啤酒先行！

截至6月12日，百威啤酒世界杯定制罐在天猫卖出100万听，粉丝数大涨50万，百威啤酒粉丝数超过三年总和，成为天猫酒水啤酒销量TOP1品牌。

而6月至今，天猫酒水啤酒同比增长超过130%，其中百威世界杯定制罐、青岛喜力等国家罐售出200万听，其中科罗娜、福佳、奥丁格、瓦伦丁、1664等进口啤酒表现亮眼，同比增长迅猛，其中国际大牌占比超过60%，国产啤酒中青岛啤酒销量同比增长500%，是销量TOP2的啤酒品牌。

据悉，天猫酒水本次世界杯备货10万吨啤酒，是上届世界杯备货量的10倍。

饿了么数据显示，进入6月，上海球迷已提前“嗨”起来！6月第1周通过饿了么平台下单的啤酒就高达150000罐，环比增长42.3%！上海吃货最爱的啤酒品牌分别是三得利啤酒、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒、哈尔滨啤酒。

世界杯带火啤酒经济，天猫618啤酒概念股全线飘红。

不仅是啤酒，线下商家也嗨了。世界杯作为6月最热的IP，线下很多门店都展开了世界杯的主题活动。6月初至今，上海陆续参与世界杯活动的商家已近600家。

世界杯期间，包括海底捞、麦当劳、必胜客等广大吃货钟爱的餐饮大牌，齐齐联手饿了么定制推出低至1折起的“世界杯套餐”。去年推出的饿了么准时达Plus增值服务世界杯期间将覆盖全天24小时，这意味着，消费者可以精准控制夜宵在球赛开始前、结束后或中场休息的15分钟内送达，不需要为开门取外卖而耽误任何一秒看球时间。

小龙虾上海最爱，新零售的投射

除了啤酒，世界杯前夕，什么最火？小龙虾！天猫618开始仅6天，天猫、盒马、口碑、饿了么就卖出超过6000万只小龙虾。消费者不仅懂吃、爱吃，还从中吃出了世界杯。

6月12日，天猫发布的618小龙虾新零售指数显示，利用天猫新零售线上线下全平台的小龙虾消费情况反映世界杯期间各个城市的美好生活方式。数据显示，上海、成都、北京勇夺幸福城市前三甲，其余前十名城市依次是深圳、广州、重庆、宁波、福州、杭州和苏州。

上海拔得头筹，主要就是得益于新零售基础设施发达程度领先全国，上海是天猫一小时达覆盖城市，共有16家盒马，饿了么可以连通全市数万家餐饮门店和便利商超，使得消费者可以随时随地享受小龙虾。武汉、长沙、南京等城市在线上线下总销量方面表现不俗，但非省会、非直辖市的“黑马”宁波最终跑进了总分前十名，虽然在总销量上不占优势，但由于毗邻天猫新零售策源地杭州，宁波新零售基础设施一应俱全，更加舒缓轻松的生活节奏也是加分项。

世界杯还没正式开赛，饿了么也跟小龙虾“杠”上了！为了让吃货球迷们提前“热身”，饿了么在全国20城推出小龙虾买二送一的夜宵活动。正式开赛后，众多上海商家也将在世界杯期间推出“啤酒+小龙虾”超值组合折扣、夜宵小龙虾单品8折等一系列给力优惠，让球迷看得尽兴、吃得爽快。此外，通过票选人气餐厅等线上互动活动，饿了么累计将请全国球迷大吃“亿”斤小龙虾！

近年来，新零售带来的渠道打通整合、供应链效率提升强力助推小龙虾突破产地和时令限制，成为风靡全国的休闲食品，在天猫618和世界杯两股火力加持下更是热度爆表。小龙虾也能反过来折射各地新零售的繁荣程度。作为消费升级的主要引擎和零售业转型的引领者，天猫新零售包含了天猫、盒马鲜生、饿了么、口碑、大润发等多种业态，其中的数据正好能综合反映全国范围内线上线下的小龙虾消费。

世界杯期间，最理想的生活是能边看球边吃小龙虾，无论在办公室、酒吧还是家里，白天还是半夜，鲜的要活蹦乱跳，熟的要飞速送达。总而言之，既要有便捷的消费体验、丰富的消费选择，也要有适宜的生活节奏和多元开放的消费文化。天猫618是各个城市新零售基础设施、新零售消费力和新消费文化的集中展示，多个新零售之城在这3方面11个指标上表现优秀，跑赢了有着悠久吃虾历史的产区城市。

世界杯优酷全程直播，阿里要承包用户时间

这届世界杯，国内用户将能够直接在优酷手机客户端和PC端观看64场世界杯比赛高清直播，还可以通过CIBN酷喵影视在智能电视上或通过天猫魔盒、天猫魔屏收看世界杯赛事高清内容。

本届世界杯期间，联通、电信用户在优酷APP观看世界杯，将享受定向免流量服务。

此次直播，优酷技术通过自研的超大规模数字媒体基础设施和资源调度技术，将互联网级用户规模支撑与广电级专业直播、点播效果融合，将重新定义世界杯的体验方式和观看习惯。而今年优酷直播的64场世界杯比赛，将由阿里云提供技术保障，后者在全球拥有1500多个CDN节点、120TB的带宽储备，不但经历过多年天猫双十一的考验，也曾帮助微博、芒果卫视、央视网等平稳度过了春节的流量高峰，可在短时间内弹性扩容上万台云服务器，并提供互联网8K直播、窄带高清等能力。

随着优酷这一拥有数亿用户的移动应用拿到世界杯直播权，无疑会将手机观看体育赛事直播这一行为更大规模普及，有望开启国内用户手机看世界杯的元年。

阿里巴巴集团CMO兼阿里妈妈总裁董本洪表示，包括淘宝、天猫、支付宝、口碑、饿了么、盒马、飞猪等阿里生态近30个BU围绕世界杯的99种生态玩法，目标是从衣食住行、娱乐消费上为用户提供全天候在线的世界杯主题体验，在世界杯期间承包用户的24小时。