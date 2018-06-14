上海交通大学医学院附属仁济医院副院长、肝脏外科主任夏强-他带团队在儿童肝移植领域成功拓荒

晨报记者 何雅君

我国每年有约3000名儿童由于各种先天性疾病导致终末期肝硬化，如果得不到及时有效的治疗，90%会在1岁以内因肝衰竭死亡。十几年前，当世界移植技术升级到活体移植的时候，整个中国掌握这种技术的医院却很少。作为国内肝移植学科带头人，仁济医院肝脏外科主任夏强带领该院肝脏外科团队，在我国儿童肝移植领域成功拓荒。如今，仁济医院儿童肝移植年完成量连续7年居世界首位，被国际器官移植领域的顶级专家赞为“全球最出色的儿童肝移植中心之一”。

20余患儿从国外慕名而来

2004年，夏强来到仁济医院，创建肝脏外科。仁济医院有多个院区，夏强在浦东的东院上班，当时科室里只有7个医生，14张床位。整个团队困了就挤在一间很小的办公室里睡，醒了立刻干活。短短1年间，就开展了120例成人肝移植手术。

2005年，世界移植技术已经升级到活体移植，我国儿童肝移植领域却仍是技术荒原，亟待征服。“不能让得了胆道闭锁的孩子眼睁睁地等待死亡！”2006年初，夏强决定带领团队零起步探索成人肝移植技术向儿童活体肝移植技术的转型。活体移植最大的难点是要在肝脏血流完全开放的状态下，确保离断手术不出血。夏强用了整整十个月时间，在实训基地做动物实验，每天进行14个小时的训练，反复磨练每一个分离的动作。技术成熟后，2006年10月，夏强团队成功开展了仁济医院第一例儿童活体肝移植手术。

之后，为了挽救更多患儿的生命，夏强带领团队进入“白加黑”5+2模式，不分昼夜地进行手术。他解释说：“肝移植是不能等的，一有肝源就要马上手术。”至今，夏强团队已完成儿童肝移植1300余例，最小的患者是一名5个月大的婴儿。仁济医院儿童肝移植手术成功率超过98%，移植后1年和5年生存率分别为91%和89.3%，达国际先进水平。记者了解到，2014年至2018年，20多个终末期肝病患儿从国外慕名到上海仁济医院来做移植。最近几年，英国、日本、新加坡等医学发达国家也都相继派出医护人员前来学习。

创建儿童肝移植慈善平台

举世瞩目的成绩背后，是夏强和团队夜以继日的付出。在同事们看来，夏强是个对自己和同事要求都很严格的“工作狂”。肝脏外科医生邱必军说：“他和我们讨论的，永远只有工作。每次查房，夏医生都会问我们每个病人的详细情况，要求我们必须如实回答，决不能含混过关。而在提问之前，他已经把每个患者的病情进展都了解过了，说这才是对病人负责的态度。”和夏强长期搭档的护士周穗记得，夏强即使身体不适，也不愿离开岗位。“一次，他在工作中突发胃痉挛，疼得站不起来了。但他只是借着楼下的病床躺了一会儿，请同事送药下来，等疼痛减轻后继续工作。”对于夏强的拼劲，患儿家长邱天也深有感触。“女儿患胆道闭锁住院时，陪护的我一连四五天看到夏医生从早忙到晚，问他是不是没回去过，他说是的。”

对自己和同事要求严格的“工作狂”——夏强给患者的印象却并不是严肃高冷的形象。邱天说：“夏医生对患儿很温和，和家长沟通也很耐心，他的态度让我对女儿的治疗有了信心。我女儿的手术是他做的，现在恢复得很好。”

护士长黄明珠认为，夏强对患儿的体贴非常全面。“他一直叮嘱我们，用常人能听懂的表述向患儿家长解释病情，不要用过于难懂的医学术语。平时晚上查房，他看到睡着的患儿被子没有盖好，胳膊露在外面，也会提醒护士照看好患儿。”2016年，科室的病房搬到了新病区，从功能划分设计到装修颜色挑选，都是夏强操心决定的。“他嫌冷色调没有人情味，选了黄色、粉色作为外墙颜色，希望能给孩子们带来温暖。”黄明珠说。

肝移植病人大都需要终生服用抗排异药，需要“终生保修”。夏强认为，医生不能刀开完了，就啥都不管了。”因此建科初期，夏强就带领团队创建了国内最早、也是最大的儿童肝移植慈善救助平台——肝移植患者俱乐部，创建了“上海移植网”，为患者提供了一个医患沟通、网上随访交流的公共平台。2013年，他们又为肝移植患儿开启了每年六一儿童节举办的“新肝宝贝庆六一”活动，让肝移植术后宝宝接受免费体检、文艺联欢，感受医患同心的大家庭温暖。