一票难求！上影节影迷兴起转票大战-新闻晨报周到为市民提供“上影节”交流及换票平台

王丽芳 晨报记者 唐玮

第二十一届上海国际电影节在6月9日开票后，1分钟之内淘票票上售出5万多张票，5分钟内售出票数突破15万张。6月13日，《阿凡达》、《泰坦尼克号》 等多部热门电影加场开票，仍出现数十秒，甚至几秒就售罄的现象。

一票难求催生了影迷各种转票、求票、换票的方式。新闻晨报周到整理了四种方式供参考：

微博

微博是公共区域，转起票来更快，找票方式简便——直接搜索电影及场次即可。微博上较为专门的转票账号有“非直接人际关系转卖小分队”等，粉丝多，效率高。转票置换时有一定转票规则：“求票拉黑，加价拉黑”。

豆瓣

豆瓣的转票阵地是“二手交易区专用帖。可按照规则发帖求票转票，物色到合适的票子后通过“豆邮”与对方联系，转/求票成功后最好删除原帖。

闲鱼

闲鱼上也有不少转票信息，同时也是票贩高频出没的地方。周到提醒：不要找“黄牛”，不要买高价票。如果发现有“黄牛”现象可进行举报，共同维护上海国际电影节观影环境。

微信

上海电影节微信群多如牛毛。可通过找身边“老司机”求带入群，或者在微博、豆瓣论坛等页面发现建群信息。

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即日起，新闻晨报周到为大家提供上影节讨论交流及互换电影票的平台！只需扫描下方二维码，添加“周到小秘书”（微信 号：zhoudaoshang-hai）为微信好友，并留言“上海国际电影节”即可，群内不定期有最新的上海国际电影节资讯，甚至会将你的提问带给组委会，每天也将有多次免费电影票的福利哦！动动手指，电影票就在前方！

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