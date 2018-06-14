记者 谢克伟

晨报讯 第45届世界技能大赛全国选拔赛（上海赛区）昨天在上海国家会展中心全面展开。全国选拔赛（共52个项目），分上海和广东两个赛区，上海赛区主要举办34个比赛项目。昨天，上海赛区比赛现场呈现众多技能达人的精彩展演。

上海赛区共设飞机维修、车身修理、移动机器人等34个比赛项目，覆盖世界技能大赛中运输与物流、制造与工程技术、结构与建筑技术等全部6大领域。“看，飞机！”在昨日的赛场上，不少参观市民惊讶地发现，在选拔赛的场地中，赫然停放着两架直升机。“这可是货真价实的罗宾逊R44轻型直升机。”东航机务培训中心党支部书记、该项目技术保障负责人张忠华笑着告诉记者，为了能够给选手提供真实的赛事体验，赛事组织方可谓是“不惜血本”，拿出了“真家伙”供选手操作。

飞机维修是上海选手首次参与的世赛项目之一。近年来，上海各航空公司购买的飞机数量大增，先进机型与世界实现同步，维护保养的一线人才也要与时俱进。干这一行的高技能人才就相当于“医生”，要把飞机中的隐患“看”出来，“摸”得准，最重要的是“治”得好。

世界技能大赛飞机维修项目比赛共分为5个模块，包括了钣金铆接、电子线路制作、发动机孔探检查、拆卸和安装、操纵调整等。所谓“外行看热闹，内行看门道”，当参观者更多地把眼光放在飞机上时，裁判员们的眼光却是紧紧盯着选手的操作上。“这些模块懂一个不难，难的是都懂。”张忠华告诉记者，为了能够把上海选手培养成“全才”，东航提前进行了长达三个月的集训，力争在国家选拔赛中取得好成绩，能够代表中国队出征俄罗斯。

此次上海赛区6月13至15日比赛期间，预计将有约6万人到现场观摩大赛并参与技能互动和体验项目，中小学学生约3万人。