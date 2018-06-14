端午小长假热门目的地机票仅剩全价-捡漏飞悉尼新加坡机票同比便宜一半

晨报记者 胡 迎 实习生 杨 静

再过一天，市民期待已久的端午小长假就要来临。高考的学生们也已经进入了“长假”模式，在这个短暂的全民假期的时间里，无论周边游还是出境游，纷纷掀起了一阵出游小高峰。

成都西安上榜热门目的地

今年端午小长假为6月16日至18日，节后请四天假，即可与6月23日、24日双休日拼成9天长假，直接带旺了不少中长线航班。

南航上海分公司的数据显示，6月9日至10日，南航上海出港客流环比增长6%。另外，携程机票数据显示，今年端午节，国内游热门目的地分别为北京、成都、西安、上海、杭州、南京、重庆、广州、丽江、厦门，出境游则仍以东京、巴厘岛、普吉岛、曼谷、香港等短途目的地为主。

在价格上，记者看到，各地前往厦门、西安、成都等城市的热门时段航班，很难有8折以下机票，部分航班仅剩下经济舱全价票。另外，飞往短途出境目的地的机票价格也较平时有所上涨。

从时间上看，端午节出行高峰集中在放假前一天及第一天，即6月15日和16日，其中以6月15日出发的机票价格最贵。

据携程方面介绍，今年前往珠海、福州、昆明、贵阳、泉州以及悉尼、新加坡、多伦多等地的机票均价同比都有50%左右的降幅，在整个6月都处于历史低位，这些目的地值得小长假出行。

数据显示，上海、北京、杭州等地飞往上述国内冷门目的地，仍有4折左右机票。比如，上海至福州的往返机票，最低仅需700元左右；北京至昆明的往返机票，票价最低为2200元左右。这些相对“冷门”的目的地，机票价格比去年端午节便宜近一半。

拼假出游也能便宜近半

拼假出游价格也便宜。与暑期相比，如果拼假出游，端午小长假的机票也能便宜近一半。以暑期较热门的新加坡来说，从携程平台上看，6月13日出发、6月17日返回的上海至新加坡直飞航班，票价最低2211元。但在暑假期间，直飞航班经济舱最低价超过3100元。同样请三天年假，购买暑期上海往返悉尼中转航班的机票含税价最低3300元以上。而购买6月13日起飞、6月17日返回的中转航班，含税价低至2636元。

对于高考学生来说，现在买机票比暑假便宜不少，以南航为例，节后上海至沈阳、大连航班最低440元起售，上海至郑州、长沙、珠海、汕头航班最低350元起售，上海至海口、三亚、南宁、贵阳最低690元起售，国际航线中，上海至首尔往返最低700元起售，上海至名古屋往返最低1500元起售。