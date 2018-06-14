假冒美女招揽人员参赌 仅两个月投注超千万元-该团伙16人全被判犯开设赌场罪

晨报记者 李东华

世界杯开赛在即，杨浦法院审结了一起涉及3名主犯、13名从犯的开设网络赌场招揽巨资参赌案：犯罪团伙雇用员工采用虚构美女形象，在交友平台上聊天搭识参赌人员，推荐“金霸娱乐场”赌博网站，招揽人员参赌，并从中牟利。短短两个月的时间里，总投注金额超千万元。

90后女生是幕后主管

2017年7月起，江君才负责经营管理位于江西省南昌市的千禧公司，为名为“金霸娱乐场”的赌博网站担任代理，雇用员工采用虚构美女形象的方式通过交友平台聊天搭识参赌人员，向参赌人员推荐“金霸娱乐场”赌博网站，招揽参赌人员通过千禧公司下属的代理会员账号注册下级账号，充值进行网络百家乐赌博活动，并从中牟利。

吴美丽、陈倩两名“90后”女生，在千禧公司担任主管，各分管三个业务组，负责下属业务组的业务培训、业绩核对等管理工作。其中吴美丽负责管理“同心队”、“有效队”、“卓越队”，陈倩负责管理“高飞队”、“飞翔队”、“无敌队”，业务组各设组长一名、组员若干。

吴美丽、陈倩通过对业务组的培训，让各组组长及组员假冒美女，通过微信聊天方式，增加感情，而后向参赌人员推荐赌博网站，将千禧公司配备给业务员的“金霸娱乐场”赌博网站的代理会员账号发送给参赌人员，在通过账号注册发展下级账号，或充值进行网络百家乐赌博活动，然后根据参赌人员的人数、投注金额抽头牟利。

2017年9月14日，民警至千禧公司将江君才、吴美丽、陈倩等人抓获归案，并对涉案“金霸娱乐场”赌博网站、千禧公司下属代理会员账号下的资金、投注等进行远程勘验、采集固定。经查，2017年7月至案发，千禧公司下属代理会员账号中参赌人员投注总额为人民币1000余万元。

判刑外每人都处罚金

5月28日及6月1日，该案在杨浦法院公开开庭审理。

公诉机关认为，江君才、吴美丽、陈倩等人，以营利为目的，开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。庭审过程中，各人对犯罪事实、罪名均没有异议。

法院最终判决，江君才、吴美丽、陈倩犯开设赌场罪，分别判处有期徒刑四年六个月、四年、三年，罚金分别为八万元、七万元、三万元；违法所得予以追缴。团伙其他成员等13人分别被判处有期徒刑11个月至两年10个月不等，并处罚金5000元至6万元不等。

此案的主审法官，杨浦法院刑庭庭长李敏表示，世界杯即将开赛，三五好友相约观赛会成为热门娱乐，一些不法分子也在伺机而动，试图利用世界杯引诱球迷参与网络赌球。杨浦法院希望通过这个案件警醒人们，在诱惑面前，要增强法治意识，抵制违法犯罪，远离赌博活动。

■对话主犯江君才

记者：怎么会想到去涉案公司工作？

江：我今年47岁了，做保险的，家中有一儿一女，女儿正在读大学，儿子快高考了，费用和开销都很大，最近家里买了新房子，有30多万的贷款，最近保险不太好做，我想着找一份兼职，补贴家用。每周只要去一个小时，就有几千的收入。

记者：上班多长时间？

江：才一个多月，第一个月拿了5000元，一开始以为只是一个做游戏的公司，后来让我负责管理后，我才知道是赌博网站。第二个月还没有结算完，就被抓了。

记者：那你当时没有想过举报他们吗？没有想过退出吗？

江：举报我没有想过，但是退出我是想过的，只是觉得，每周只要去上班一个小时，也不耽误我做保险，而且也没有什么伤天害理的事情，我就犹豫了。我想我没有实际参与赌博，也没有害人，参赌都是那些人自愿的，应该不会算我犯罪。

记者：现在怎么想？

江：特别后悔……（开始落泪），家里人早就知道了，我还有个80多岁的老母亲，她心脏很不好，知道我被抓了，肯定很难过。

■对话陈倩

记者：判决结果收到后，你有什么感想？

（陈倩不愿说话，只是摇头，眼眶红了。）

记者：三名主犯中，你的年龄最小，但是已经当到了主管，你是怎么做的？

陈：我刚刚升主管，之前的主管不做了。

记者：那你怎么会想到到这家公司来做的？

陈：我刚从卫校毕业，招录分数还没有下来，我就想着先出来打工，赚钱补贴家用，孝敬父母。当时还不知道是不是考中了，所以临时出来打工几个月。这个来钱快，多。做护士很辛苦，和家里商量了以后，还是决定先出来做。

记者：家里知道你做的这个工作是和赌博相关的吗？

陈：不知道。我一开始也不知道，我以为只是玩游戏，只是网上游戏。

记者：想给其他年轻人一些什么建议？

陈：其实我也是有朋友带着玩过一次，所以才入了门，第一次千万不要试，有了甜头收不住了，是我自己走错路了，能怪谁？

（涉案人物均为化名）