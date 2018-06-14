交警部门对高架停车救猫表态-高架停车救猫不可取 高架扔猫查实将处理

根据道路交通法律法规的规定

●在高速公路和高架道路的车道内停车，已经构成交通违法行为，依法应处罚款200元并记6分；

●如引发交通事故，还要承担相应的事故责任和赔偿责任。

记者 吴艺璇

晨报讯 近期，有网友接连爆出两起高速路段停车救猫的视频，两起停车救猫行为都引起后方车辆紧急刹车，虽然万幸没有造成交通事故，但也造成后车通行受阻，车辆纷纷减速、停车，甚至变道绕行。

虽然救猫是善意的举动，但高速停车行为也极易引发交通事故，网友对“停车救猫”行为褒贬不一。对于到底“停还是不停”、“救还是不救”，公安交警部门也给出了意见。

公安交警部门表示，虽然救猫的行为是源于爱心，但如果因为救猫将自身安全以及公共安全置于危险的境地，实不可取。高速公路、高架道路都是机动车专用道路，车速较快，在车道内停车并下车的行为十分危险，极易引发交通事故甚至多车、群死群伤交通事故，造成严重后果。此外，此种行为也影响了正常的通行秩序，导致交通拥堵。

根据道路交通法律法规的规定，在高速公路和高架道路的车道内停车，已经构成交通违法行为，依法应处罚款200元并记6分；如引发交通事故，还要承担相应的事故责任和赔偿责任。

至于为何会有猫出现在高速、高架道路上，经了解主要有两个来源，一是高架相近地面道路上的流浪猫，经由上、下匝道“误上高架”；二是流浪猫在冬、夏两季，喜欢躲在汽车引擎盖下“取暖”或“纳凉”，汽车发动后未及时逃出，被“带上高架”。

交警总队高架支队表示，他们的确也曾收到过举报“扔猫”的线索，但是数量不多，大部分被举报的线索经调查核实，均无法证明有“扔猫”行为。

对此，公安交警部门也建议广大市民群众，如在道路行驶过程中发现有车辆“扔猫”等类似行为的，可及时记录车辆号牌信息，有条件的可以用行车记录仪固定违法证据，并第一时间拨打“110”反映相关情况，警方将对行驶中“扔猫”等违法行为坚决予以处理，做到“发现一起，处理一起”。

同时，如果在道路行驶过程中发现有小动物或者动物尸体，可以及时拨打“110”，由执勤民警及时处置，切勿擅自停车处置，避免发生次生事故造成更大危害，违者公安交警部门将依法追究其法律责任。