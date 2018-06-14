法规明令禁养，主人违法饲养并拒绝整改-烈犬罗威那被捕捉收容

记者 吴艺璇

晨报讯 业主在小区违法饲养大型烈犬影响他人生活，社区民警发现后上门约谈责令整改。然而，业主不但拒绝配合。最终，民警依法将烈犬捕捉并收容。

今年年初，青浦公安分局徐泾派出所民警收到徐泾镇某别墅区居民反映，该小区有人饲养烈性犬只，影响其他居民的正常生活。获悉后，民警会同分局治安支队立即开展调查，确认居民反映的烈性犬品种为罗威那，在对烈犬主人杨某进行了教育，并劝其将该烈性犬带离小区。

然而，今年4月，社区民警在对小区进行日常检查时，发现杨某家中罗威那犬仍在，遂再次约谈杨某，明确告知个人不得饲养烈性犬，拒不整改将予以收容。随后，民警通知杨某至派出所进行书面告知，而杨某推脱有事，此后民警又多次上门开展工作均无效。

2018年6月7日18时许，民警在该小区杨某住处内，将杨某饲养的罗威那捕获，依法收容。

《上海市养犬管理条例》第十二条规定，饲养犬只的个人应当具有完全民事行为能力，在本市有固定居住场所； 禁止个人饲养烈性犬只。

警方表示，根据《上海市养犬管理条例》的相关规定，个人饲养烈性犬只的，由公安部门依法对犬只予以收容。同时，广大市民在日常生活中，如发现有人饲养烈性犬只的情况，应及时向公安机关提供线索，共同维护安全的生活环境。