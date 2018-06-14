志愿者指导居民垃圾分类，值得推广吗-市人大代表建议：明确垃圾分类标准，使其容易理解和执行

晨报记者 何雅君

不久前，黄浦区南京东路街道瑞康里小区启用了干湿分类的垃圾箱，派出志愿者指导居民定时、分类投放。昨天，市人大常委会主任殷一璀走访南京东路街道，参加市人大代表联系社区活动，来到瑞康里，察看了瑞康里小区垃圾分类推广情况和管理方法，围绕老百姓关心的“急、难、愁、盼”民生问题和生活垃圾管理立法等听取意见建议。活动中，市人大代表建议明确垃圾分类标准，使其容易理解和执行。

30多名志愿者轮流值班

黄浦区南京东路街道贵州居民区集中着多个老式里弄小区，瑞康里就是其中之一。去年，南京东路街道为该小区实行了微更新改造，将瑞康里装饰一新。弄堂里搭起了花架，开辟了绿地，和过去陈旧黯淡的环境相比，大为改观。“环境变美了，能不能让居民的生活方式也有所进步呢？”适逢垃圾分类正在黄浦区推广，街道和居委干部们行动起来，在小区里开展垃圾分类推广工作。

昨天下午，记者跟随市人大代表来到瑞康里，看到弄堂一角装上了崭新的干湿分离的垃圾箱，箱门上还贴有对应的分类图示。据介绍，垃圾箱每天有固定的时间段让居民进行分类投放，由两名志愿者分别担任分拣员和扫描员，配合管理。下午2点正值居民倒垃圾的时间，记者看到，居民投放垃圾时，分拣员负责检查居民的垃圾分类是否正确，并对不正确的分类进行调整。扫描员负责为分类正确的居民进行绿色账户的积分扫描。扫描员黄彪介绍：“小区每户居民都有一张绿色账户卡片，这是向社区居委申请办理的。积分可以用来兑换实物、服务、抽奖等。”

居民区党总支书记方皖瑾介绍，除瑞康里之外，贵州居民区的宏兴里、永平里小区也在开展垃圾分类推广工作。根据场地条件、居民户数、垃圾生产量等情况，小区里的一部分垃圾箱间推行“干、湿、有毒有害、可回收”四分类，另一部分推行“干、湿、可回收”三分类。整个贵州居民区共有30多名志愿者轮流值班，每人每月值班两天。

记者了解到，本市推行垃圾分类管理的小区中，采用“固定时段投放垃圾、志愿者照看”管理方式的，不止瑞康里一个小区。前段时间，市人大常委会走访调研的杨浦区政立路711弄小区，采用的也是相似的方法。

需综合治理、多管齐下

记者从市人大获悉，生活垃圾管理立法是市人大常委会今年的正式立法项目。而要想在全市每个小区开展垃圾分类工作，首先要寻找合适的分类投放方式和管理模式。瑞康里的投放方式和管理模式是否值得推广呢？有代表认为：“采用这种方式，得做好长期作战的准备。扔垃圾是稍纵即逝的行为，一旦离开了志愿者的引导，不自觉的居民和搞不清楚的居民就会扔错，给后一道分拣工序增加了负担。”

贵州居民区垃圾分类志愿者沙干孙表示出了同样的担忧：“作为志愿者，我会自觉对垃圾进行分类，也会带动我的家人养成好习惯，但谁也不能保证小区里的每个人每天都能自觉。”另一名志愿者徐静雯则有不同的看法：“小区的垃圾分类工作现在才刚开始。等时间一长，居民对各种垃圾的分类熟悉了，就能自然而然地养成习惯，不需要志愿者每天盯着了。据我观察，现在大多数居民做得还是不错的。”

市人大常委会委员毛放认为，瑞康里小区采用的垃圾分类管理方式，可以看做一种很好的探索和创新。垃圾分类志愿者既是管理者，也是宣传者，可以影响和带动身边一批人。”市人大代表、南京东路街道党工委书记张婷婷表示，瑞康里采用的定时投放和志愿者管理办法，是一种引导性的方法，可以持续，但这并不是垃圾分类监管到位的唯一措施。每个小区的具体情况都不一样，探讨垃圾分类的监管方式应与小区的特点相结合。

在座谈交流环节，张婷婷代表还针对生活垃圾管理立法提出建议：“垃圾分类的标准一定要明确，可以按照小学生的认知水平来制定标准，使其容易理解和执行。同时，垃圾分类的终端处理结果公开也很重要，让居民知道前期的分类工作是有用的，才能增强他们继续分类的积极性。”

记者了解到，本次活动是在市人大常委会统一安排和各区人大常委会组织下，全体市人大代表开展的本届以来的首次代表联系社区活动。市人大常委会主任殷一璀指出，上海的生活垃圾管理问题需要各方综合治理、多管齐下，既要主动积极和探索创新，又要顾及社会发展现状，力求知行合一、对策精准、宣传有效。市人大常委会要继续深入调研，推动政府不断探索完善生活垃圾管理的各项政策措施，动员全体市人大代表和社会各方共同努力，制定出一部在现阶段可操作、可保障的生活垃圾管理法规，以良法促善治，将上海的生活垃圾管理提升到一个新水平。