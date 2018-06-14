中考本周末开考-今年高中国际班报名人数有上升趋势

晨报记者 朱晓芳 实习生 金闻馨

本周末将迎来中考。今年中考全市共设19个考区，145个考点，3131个考场。

对一小部分初三学生来说，中考只是一种体验，因为他们已被高中国际课程班（以下简称国际班）预录取，中考压力并不大。记者了解到，今年高中国际班报名人数有上升趋势。在市教委认可的21所高中国际班中，大部分已完成招生计划人数的一半以上，并将在中考以后完成招生。

高中国际班报名火热

现在主要有两类家长让孩子选择国际班。一类是家长让孩子留学的意向强烈，希望孩子将来出国读大学； 一类是家长摇摆不定，由于孩子的成绩往往是中上水平，如果中考能上市重点，就去读，如果失利，就选“国际班”。

今年文来中学国际班报名火热，但和往年一样，学校只招收120名学生。中考后，分数达到上海高中录取分数线的学生能参加校考，内容包括语言、思维和行为三方面。

英联邦国际中学今年计划招生150名，现有70名学生被预录取。学生入学需提交成绩单，数学和英语双科都达到高中录取分数线才能进行入学测试。在两次入学测试合格后，学生就可以正式成为英联邦国际中学的一员了。目前，学校设有英国、澳大利亚和新西兰方向的国际班。学生在入学以后的第二、三学期，根据成绩与意向，再进行班级的划分。

上海金苹果学校开设了两类班，分别是英国剑桥班和美国高中班。国际部校长涂彪介绍，3月初是今年学校的第一次招生，到现在已招满3个班，人数接近100人。学校预计在中考后补招2个班，并在7月份完成招生。今年报考金苹果的学生数学和英语双科都需达到高中录取分数线，才能获得入学考试资格。

让孩子体验一下竞争感

上周末早晨7点，余妈妈把方方（化名）从睡梦中叫醒，开始一天的补习。

方方是浦东某实验中学的初三学生。平日里，她为了完成当天作业，要到晚上11点半才能睡觉。到了周末，她除了要完成学校布置的作业以外，还要补5门课。

小时候，方方兴趣爱好广泛，学过网球、素描、钢琴等，但这些都因为初三的来临，被迫中断。

余妈妈觉得，这样的生活并不适合方方。终于在今年春节，她做了一个重要的决定，就是送女儿去读国际班。

余妈妈是经过深思熟虑才决定的。首先是考虑到孩子自己的生活，方方不是“牛娃”，做不到学习和兴趣爱好两不误。她需要利用大量的课余时间进行补习，才能维持不错的成绩，并且长期紧张的学习状态也让孩子缺乏睡眠。余妈妈说：“方方每天早出晚归，一整天都待在教室里学习，缺乏与自然的接触。”因此，余妈妈让女儿去上国际班，希望她全面发展。

另外一个原因是方方的成绩。方方的成绩目前在班里排在中上游，中考可以稳进区重点，但能否考上市重点，变数较大。余妈妈说：“孩子如果进不了市重点，不如去读国际班，因为能在国外读不错的学校。本周末的中考，方方也报名了，但考试结果并不重要，目的是想让孩子体验一下竞争感。”

报考国际班也不轻松

方方现在已经考上了某个澳大利亚方向的高中国际班。从选择学校、报考，再到录取，余妈妈并不比女儿轻松。

国际班的方向也有很多，许多学校开设有美国班、英国班、澳大利亚班等。

选择哪类国际班，通常是家长和孩子共同决定。有的家长留过学，或是家里有亲戚在当地，往往会优先选择这个国家。有些是出于孩子的兴趣，比如文来的日本班里，就不乏许多喜欢东亚文化的孩子。

方方选择澳大利亚方向的国际班，是余妈妈决定的。报考前，余妈妈做了不少功课。今年春节前，她还特地去了美国考察，但由于当地的一些客观因素，让她无法放心女儿一个人在美国。几经辗转后，她决定把女儿送去澳大利亚，因为在当地有一些亲戚和朋友，可以照顾方方。

余妈妈回忆报考国际班时，连自己都要经受考验。方方通过了学校数学和英语的测试后，最后一关的面试需要孩子和家长一起参加。余妈妈协调好时间，随孩子一起来到学校。经过双方交流后，因对孩子的教育理念一致，最终方方被录取。

孩子即将迎来高中国际班生活，余妈妈充满了期待。学生可以在晚自习期间完成所有作业，晚上9点半就能上床睡觉，保证了充足的睡眠。课余时间里，方方会继续学习曾经的兴趣爱好，也会兼顾英语的学习。