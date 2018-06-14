市医保系统昨天“瘫痪”近4个小时-参保人员在此期间发生的医疗费用6个月内可申请报销

晨报记者 谢克伟 佟继萍

昨天下午,市医保中心发布消息：昨天10:22，本市医疗保险信息系统发生故障，影响到参保人员在全市各医院看病时医疗保险费用实时结算。经组织紧急抢修，系统于14:10恢复正常。在此期间发生的医疗费用可通过医保中心简易程序零星报销。

挂号窗口前大排长龙

昨天中午12时许，记者在复旦大学附属中山医院枫林路西院区看到，1楼挂号窗口前大排长龙。每个窗口都贴有一张“紧急通告”，告知患者医保中心网络出现故障，造成参保人员无法正常挂号、收费，请大家先自费就诊，后续可凭发票、医保卡和就诊病例到附近的医保事务中心报销。

因为事发突然，很多窗口前付费进展缓慢。一名老年患者说：“我还是等医保网络修好了再挂号，自费还得去报销，太麻烦。”

延时收费被赞人性化

昨天中午，位于宛平南路725号的龙华医院同样有很多就诊的市民在排队，每个挂号窗口前差不多排了有30多人。周三是该院专家门诊的看诊时间，很多患者都是很早就预约好的。

龙华医院正门大厅两侧的电子显示屏上，显示了一份“告患者书”：“今天挂完号但未付费的患者，可于6月15日24时前来院继续付费，无需再次挂号。今天自费付费的患者，可凭《社保卡、医保卡损坏告知单》至就近的医保结算中心零星报销。”

每个队伍旁边都有一名保安向大家发放《社保卡、医保卡损坏告知单》，告知单上写明了报销流程。

龙华医院延时收费的做法，受到了患者的欢迎。患者沈先生看好病，付费取药时得知医保卡不能用了：“我的病不着急吃药，等网络修好了我再来付费取药，这样做对我来说最便当，免去了排队、报销的折腾。”

在龙华医院1楼，社保卡在自助机上一直显示“通讯失败”，无法使用。但在中山医院的自助机上，用身份证能正常挂号，将身份证放在指定区域，读取成功后，输入手机号码，输入医疗密码，系统显示“发卡成功”时，自助机发卡口会吐出一张诊疗卡，将这张卡放入右侧插卡口，选择门诊科室，再选择扫描支付，就可以用微信或支付宝付费了。

6个月内可申请零星报销

昨天13:50，市人力资源和社会保障局在官网发布了《关于本市医保信息系统故障的说明》：“6月13日10:22，本市医疗保险信息系统发生故障，对全市各医院医疗保险实时结算造成影响。我局正在抓紧组织抢修。对此，我们对大家造成的不便深表歉意。大家在此期间发生的医疗费用可通过医保中心申请零星报销，不影响参保人员医疗待遇。我局将认真吸取此次事件的教训，进一步完善医保信息系统，避免类似事件再次发生。”

14:42，市人社局更新消息：“经组织紧急抢修，系统已于14:10恢复正常。大家在此期间发生的医疗费用可通过医保中心简易程序零星报销”。

16:19，市人社局在官网发布了《窗口零星报销简易程序》：参保人在收据开具之日起的6个月内，持参保人社保卡（医保卡）、门急诊发票原件、门急诊病史资料、具有银联标志的银行借记卡、代办人有效身份证件等必要材料，至全市医保经办机构，包括市、区医保中心，全市所有街镇社区事务受理中心办理（全市通办）。参保人员申请报销后3个工作日内，报销费用打入银行卡。

如何办理医保零星报销

[办理材料]

1、参保人有效身份证件。

2、参保人医保卡或社保卡。

3、上海银行医保认同卡或具有银联标志的银行借记卡。

4、具体情况如下：

（1）申请门急诊医疗费报销，还应携带门诊医疗费专用收据/急诊医疗费专用收据、相关病史资料及复印件、《门急诊就医记录册》急诊附页及复印件（就医关系为本市的人员在本市医保定点医疗机构发生的医疗费）。如医保卡报损，还需提供《医疗保险卡损坏告知单》。

（2）申请住院及急诊观察室留院观察费用报销，参保人还应提供医疗费专用收据、住院期间的医疗费用清单（急诊观察室留院观察医疗费清单）及复印件、出院（观）小结及复印件。

（3）申请办理门诊大病医疗费零星报销，参保人还应提供门诊医疗费专用收据、疾病诊断证明书及复印件，相关检查报告及复印件。

5、医保经办机构要求提供的其他相关资料。

6、若委托他人办理，还需提供被委托人有效身份证件。

[办理地点]

1、全市区医保中心 2、全市街道医保服务点

[办理时间]

1、区医保中心周一至周五8:30-11:30，13:30-16:30。

2、街道医保服务点上班时间请电询该机构。

3、此项目区医保中心按照参保人申请报销的金额设定具体的办结时间，以经办机构通知时间为准；街道医保服务点受理后，具体办结时间以窗口通知为准。

[收费标准]

此项目不收费

[联系电话]

1、业务咨询及投诉962218。

2、办理机构联系方式：

⑴可通过上海医保网站在“信息查询——医保及相关服务机构查询”页面查找（http://www.shyb.gov.cn/xxcx/yb07.html）；

⑵可通过上海市人力资源和社会保障局网站“便民服务——电子地图”页面查找（http://pro－ject.ddmap.com/shsbj/）。