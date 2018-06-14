扫码先乘车后付费 年内覆盖全市公交

晨报记者钟晖报道“上海公共交通乘车码”服务将于近日上线，并将率先在微信“小程序”上实现应用。届时，先期投入近2000辆公交车安装扫码设备支持此项服务，今年10月底前将覆盖全市所有公交车辆。这是久事集团旗下的上海公共交通卡股份有限公司昨天透露的信息。

去年底，中运量71路两条支线率先试点“手机扫码坐公交”，乘客只需下载“上海交通卡APP”，完成相关操作后，点击打开首页“二维码乘车”就可扫二维码支付乘车。而即将推出的“上海公共交通乘车码”服务，比“手机扫码坐公交”还要方便，乘客不需要进入“上海交通卡APP”，只需在自己的手机微信上就能找到这一公交乘车码，具体做法是进入微信的“小程序”功能，里面有一个“腾讯乘车码”，用户在上面进行注册操作即可。

目前，已经改造安装“公交码”的沪上公交线已经有100多条，具体线路将在微信小程序里一一列出。

值得一提的是，公交乘车码服务可实现“先乘车，后付费”，无需预先充值，也就是说不需要特意在微信里存钱，只要有与银行卡绑定的微信支付及其他绑定付费形式即可付费。