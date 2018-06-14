人工智能创新大赛 全球招募参赛团队

晨报记者潘文报道 世界人工智能创新大赛（2018AI-WIN）昨天正式启动。此次大赛通过设置不同主题的赛道，招募全球人工智能技术人才与团队，为上海打造人工智能高地提供有力平台支撑。全球人工智能创新大赛官网（www.aiwin.org.cn）和公众号（ai－worldin2018）已正式开通，面向全球招募参赛团队。大赛将于6-7月间依次进行赛事并在8月完成决赛，9月进行颁奖，并开展路演展示。

“2017年，上海发布了《关于推动新一代人工智能发展的实施意见》，明确提出打造全国人工智能高地的战略目标，并将发挥数据资源丰富、智慧应用广泛、产业门类齐全、产学研用及人才集聚等优势，推进包括智能网联汽车、机器人、智能芯片等人工智能核心产业发展，加快人工智能在医疗、交通、公共服务等重要场景的应用落地。”上海市经济和信息化委员会总工程师张英说。