“上海食品安全信息追溯”公众微信号启动　未来长三角共建食安信息追溯平台-扫一扫，查一查食品“身世”

晨报记者 徐妍斐

昨天，市食药安办召开上海市食品安全信息追溯现场会，正式启动“上海食品安全信息追溯”公众微信号。

对于《上海市食品安全信息追溯管理品种目录》明确的9大类20项重点品种，消费者可通过扫描或输入等多种方式便捷查询到所购买产品的“身世来历”。不仅如此，长三角食品安全专题工作规划正在推进，未来上海或将与其他省市对接食品安全追溯信息，进行平台共享共建。

平台运营

查询累计200余万次

●截至6月上旬，上海市食品安全信息追溯平台已有4万余家企业注册，其中16088家为《上海市食品安全信息追溯管理办法》 规定应纳入监管的企业，占 应 纳 入 监 管 范 围 企 业 的80.77%，累计可查询追溯数据约10亿条，已覆盖《上海市食品安全信息追溯管理品种目录》明确的9大类20项重点品种。已有消费者通过信息追溯平台累计进行200余万次的食品安全信息追溯查询。

●“上海市食品安全信息追溯平台”是依据《上海市食品安全信息追溯管理办法》要求，在整合有关食品和食用农产品信息追溯系统的基础上，由市食品药品监管部门负责建设和运行维护的全市统一的食品安全信息追溯平台。

●平台通过“1+X”的建设运行管理模式，集成了市食药监局、市农委、市商务委、市教委、上海海关、市粮食局等相关政府部门追溯系统及数据，同时接收来自食品生产经营企业及第三方机构的追溯数据，打通信息孤岛，形成食品安全追溯信息数据链、数据网，以平台为核心载体打造食品安全信息追溯体系，为实现食品安全共建、共治、共享，建设市民满意的食品安全城市提供重要支撑。

●“上海食品安全信息追溯”公众微信号昨天启动，消费者可利用该公众号扫码产品二维码、条形码等，或通过搜索企业名称、产品名称等方式查询食品安全追溯信息。

案例查询

扫描二维码轻松追溯

●消费者可通过多种方式进行食品的信息追溯查询。如果在超市或批发市场现场购买，可通过扫描货架上的价签二维码获取产品的最近5笔交易信息。

●比如，一款售价17.9元的泰森鸡爪，扫描货架价签上的二维码后，显示由泰森华东食品发展有限公司最近五天采购的泰森鸡爪信息。点击6月13日进货、6月12日生产的一批次，进一步可见从江苏南通的生产地到上海大润发有限公司零售的具体信息。除追溯信息外，还可以查询零售商大润发闸北店的企业信息，食品安全管理人员、门店经理等从业人员证件等。

●和价签二维码相似，扫码产品预包装单品二维码或条形码也可以获取追溯信息。如果是散装食品，则可以通过扫描散装食品价签二维码获取追溯信息。如果手边有产品，也可以在平台上通过输入企业名称或产品名称，查询企业的证照、产品、台账信息，或查询产品的基本信息。

●为了让厂商配合完成食品安全信息追溯的录入工作，将对厂商分批进行培训和要求，涉及70余家240余人次。同时建立厂商考核办法，对不配合的厂商上黑名单，不予合作，用倒逼的机制，重新整合供应链。

未来规划

通过扫描获通关信息

●市食药监局相关负责人透露，长三角范围内的食品安全专题工作规划正在进行，不久有望签订长三角食品安全相关协议。目前，该份协议已经起草完毕，长三角其他地区监管部门正在审阅中，未来可能先选择一些条件比较成熟的重点城市先行签约，比如南京、苏州、杭州、合肥等，异地进行厂厂对接、产销对接等合作。

●目前，本市已建立起9大类20项重点食品的食品安全信息追溯平台，而长三角其他省市的食品安全信息追溯还多停留在企业自建系统的层面，未来协议签订后，上海的食品安全信息追溯平台有望推广至其他省市。

●目前市食品安全信息追溯平台与上海海关（原上海出入境检验检疫局）和市粮食局的ECIQ系统和粮食追溯系统已完成了对接方案论证，待确定实施。未来，市民有望通过扫描产品上的二维码直接获得产品通关信息，进一步避免零售商篡改生产日期等违规行为。

●下一步，本市将继续推进食品安全信息追溯管理工作，全力保障2018年中国国际进口博览会，继续推进追溯二维码技术应用推广，倒逼企业落实主体责任。