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【习近平：国企一定要改革，抱残守缺不行】13日上午，正在山东考察的习近平来到万华烟台工业园。得知企业走出一条引进、消化、吸收、再创新直至自主创造的道路，技术创新能力从无到有、从弱到强，成为行业领军者，习近平十分高兴。他说，回顾你们这个历程，一路走得很好，虽然是一个艰辛创业之路，但是很成功。之所以取得成功，我的一个体会就是走了自主创新之路。没有不可能的事情，就要有这么一股劲儿，正像屈原讲的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。谁说国企搞不好？要搞好就一定要改革，抱残守缺不行，改革能成功，就能变成现代企业。希望大家再接再厉，一鼓作气，一气呵成，一以贯之，朝着你们既定的目标奋勇直前。（记者张晓松、李学仁、谢环驰）

【习近平冒雨考察海洋工程设备制造基地】6月13日下午，习近平冒雨来到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地。“蓝鲸1号”钻井平台巍峨伫立、“泰山”龙门吊高耸入云，习近平撑着伞边走边看，详细了解企业走自主创新发展之路、开展高端海洋工程设备自主设计研发制造情况。听说“蓝鲸1号”去年创造了可燃冰开采时间和产量两项世界纪录，习近平鼓励他们继续努力。总书记同现场的工人们一一握手，他说，基础的、核心的东西是讨不来买不来的，要靠我们自力更生、自主创新来实现。我看你们有这个信心，希望你们迎难而上、再接再厉。（记者张晓松、谢环驰）