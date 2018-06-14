事关民生改善、事关城市安全！李强赴老城厢调研旧区改造

市委书记李强今天上午前往黄浦区老城厢地区，实地调研旧区改造工作推进情况。李强指出，旧区改造事关民生改善、事关城市安全，必须高度重视。要按照习近平总书记对上海工作的指示要求，始终坚持以人民为中心的发展思想，充分认识旧区改造的紧迫性和重要性，千方百计改善旧区内群众的居住条件，加快推进旧区改造各项工作，不断增强市民群众的获得感、幸福感、安全感。

上午，李强和市领导诸葛宇杰、时光辉来到黄浦区，登高俯瞰黄浦老城厢概貌，详细听取黄浦近年来城市更新、旧区改造、风貌保护相关工作推进进展。

随后，市领导步行来到豫园街道福佑地块，走进小巷弄堂一路察看。这里绝大部分房屋为上世纪三四十年代建造的砖木混合结构。李强边走边听，不时停下来与居民们打招呼，仔细询问他们的生活居住情况。看了几户居民家里逼仄狭小的居住环境，听到他们至今还要拎马桶、没有独立的厨卫设施，市领导感到十分揪心。李强说，老城厢里还有不少居住困难的老百姓，要想方设法帮助他们改善居住条件。在积极推进成片二级以下旧里改造的同时，要以有效的管理，增加必要的公共设施，消除安全风险隐患。

位于黄浦小东门街道的聚奎新村原有不少上世纪六十年代的危房，近年来通过修缮改造，“螺蛳壳里做道场”，为小区居民增设紧凑型独立厨卫，居民们回搬之后感到居住环境明显改善。李强走进年逾八十的周先发老人家中细细察看。老人告诉市领导，与过去相比，不仅房屋安全达标，新增的厨卫浴等设施也让生活更加舒适方便，这样的修缮改造举双手欢迎。李强说，要立足区域实际，创新思路办法，真正把难事办成、把好事办好。

座谈会上，李强听取市住建委及黄浦区、静安区、虹口区、杨浦区相关工作汇报，并就旧区改造的重点难点问题和与会同志进行了深入分析讨论。李强说，首先要从思想上充分认识旧区改造的重要性。上海发展到今天，必须下大决心、花大力气加快推进旧区改造，聚焦重点，攻坚突破，切实改善旧区内困难群众的居住条件。要明确旧区改造的功能定位，坚持保基本、保安全，着眼于改善基本居住条件、保障基本居住功能，坚持“留改拆”并举，深化城市有机更新，推动各项工作真正落到实处。要积极探索创新方式方法，深入研究、拓展思路，坚持“政府主导、市场运作”，调动市、区两级的积极性，更好发挥市属国企的优势和作用。要正确处理好当前利益与长远利益的关系、经济效益与社会效益的关系，立足城市整体品质提升和未来长远发展，不断满足人民群众对美好生活的向往。要加强政策供给，鼓励基层探索，做好群众工作，合理引导预期，全力推动旧区改造工作不断取得新进展新成效。（题图来源：陈正宝摄影）