原创： 人民日报评论员 人民日报评论

携手创造更加光明的美好未来

——四论习近平主席上合组织青岛峰会重要讲话

“齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上，习近平主席铿锵有力的话语，极富感召力，引起广泛共鸣。本着积极务实、友好合作的精神，全面落实本次会议的共识，共同致力于促进世界持久和平和共同繁荣，成为与会各国的共同心声。

放眼全球，当今世界正处在大发展大变革大调整时期，人类面临的不稳定不确定因素依然很多。在此背景下，如何进一步推动上海合作组织的发展，如何更好推进人类文明进步事业，习近平主席把握世界大势和时代潮流，着眼各国共同利益，提出“构建上海合作组织命运共同体”的积极主张，为上海合作组织的发展注入新的动力。

构建上海合作组织命运共同体，就要凝聚团结互信的强大力量、筑牢和平安全的共同基础、打造共同发展繁荣的强劲引擎。尊重各自选择的发展道路，兼顾彼此核心利益和重大关切，通过换位思考增进相互理解，通过求同存异促进和睦团结，才能凝聚起以合作实现共赢的强大力量；践行共同、综合、合作、可持续的安全观，统筹应对传统和非传统安全威胁，有效打击“三股势力”，才会有持久的地区和平、安全与稳定；本着共商共建共享原则，推进“一带一路”建设，加快地区贸易便利化进程，我们必将迎来更高水平的共同繁荣。

构建上海合作组织命运共同体，就要拉紧人文交流合作的共同纽带、共同拓展国际合作的伙伴网络。人文合作对深化人民之间的相互理解、信任和友谊发挥着不可替代的作用，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，需要进一步树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以更加密切的人文交流合作，促进文化互鉴、民心相通。今天，地缘政治版图日益多元化、多极化，国与国相互依存更加紧密。我们要强化同观察员国、对话伙伴等地区国家交流合作，密切同联合国等国际和地区组织的伙伴关系，同国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构开展对话，为推动化解热点问题、完善全球治理作出贡献。

事要去做才能成就事业，路要去走才能开辟通途。17年风雨兼程，上合组织遵循“上海精神”，经受住国际风云变幻的严峻考验，不断加强政治、安全、经济、人文等领域合作，成为当代国际关系体系中极具影响力的参与者。展望未来，只要我们同舟共济、精诚合作，不断强化命运共同体意识，一点一滴坚持努力，日积月累不懈奋斗，构建更加紧密的命运共同体，就一定能迎来更加光明的美好未来。