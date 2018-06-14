习近平：万众一心夺取脱贫攻坚战全面胜利

第一，各级党委和政府要强化两个体制机制。习近平指出：“各级党委和政府要把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，强化中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制，强化党政一把手负总责的领导责任制，明确责任、尽锐出战、狠抓实效。”截止2017年底，全国农村贫困人口3046万人，数量仍然不少，而且剩下的都是“硬骨头”。 脱贫攻坚战时间十分紧迫、任务相当繁重。各级党委和政府必须把扶贫开发工作作为重大政治任务来抓，切实增强责任感、使命感和紧迫感，明确责任分工。实行中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制。省级党委和政府对脱贫攻坚负总责，负责组织指导制定省级及以下脱贫攻坚规划，对规划实施提供组织保障、政策保障、资金保障和干部人才保障，并做好监督考核。县级党委和政府负责规划的组织实施工作，并对规划实施效果负总责。市（地）党委和政府做好上下衔接、域内协调和督促检查等工作。各有关部门按照职责分工，制定扶贫工作行动计划或实施方案，出台相关配套支持政策，加强业务指导和推进落实。脱贫攻坚县（市）要真正承担起主体责任，贫困县县级党政正职攻坚期内保持稳定。加强村两委建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

第二，要坚持党中央确定的脱贫攻坚目标和扶贫标准，贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略。党的十八大以来，我国科学确定脱贫攻坚目标并始终保持战略定力。坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，就是要确保2020年现行标准下所有农村贫困人口全部脱贫，消除绝对贫困；确保贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困；达到现行标准下农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障（简称“两不愁、三保障”）的脱贫标准。精准扶贫、精准脱贫是脱贫攻坚的基本方略。习近平指出：“扶贫开发推进到今天这样的程度，贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。”坚持精准扶贫精准脱贫方略，就是要做到“六个精准”的根本要求，因地制宜实现“五个一批”的脱贫路径，解决好“扶持谁、怎么扶、谁来扶、如何退”四个问题。要进一步推进精准扶贫、精准脱贫各项政策措施落地生根。要找准“穷根”、明确靶向、量身定做、对症下药，真正扶到点上、扶到根上。要因地制宜探索多渠道、多样化的精准扶贫、精准脱贫路径。要强化到村到户到人的精准帮扶举措，做好产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育脱贫、健康扶贫、农村危房改造、综合保障性扶贫等重点工作，开展贫困残疾人脱贫行动。对脱贫户不能撒手不管，要“扶上马、送一程”，避免出现“一帮扶就脱贫、不帮扶就返贫”的现象。习近平指出：“要坚持党中央确定的脱贫攻坚目标和扶贫标准，贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略，既不急躁蛮干，也不消极拖延，既不降低标准，也不吊高胃口，确保焦点不散、靶心不变。”

第三，要聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体。目前，全国有200多个县贫困发生率超过18%，约3万个贫困村贫困发生率超过20%。中西部一些省（自治区、直辖市）贫困人口规模依然较大，剩下的贫困人口贫困程度较深，减贫成本更高，脱贫难度更大。要加快推进深度贫困地区脱贫攻坚，坚持中央统筹，新增脱贫攻坚资金、项目、举措主要用于深度贫困地区，重点支持“三区三州” （西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州）。坚持落实部门责任，中央和国家机关有关部门要落实行业主管责任，对“三区三州”和其他深度贫困地区、深度贫困问题，予以统筹支持解决。根据不同的实际情况确定深度贫困地区、深度贫困群体，找准导致深度贫困的主要原因，制定特殊政策，拿出超常举措，以解决突出制约问题为重点，以重大扶贫工程和到村到户帮扶措施为抓手，以补短板为突破口，坚决攻下“坚中之坚”，确保脱贫攻坚任务的整体完成。习近平指出：“要聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，确保不漏一村不落一人。”

第四，要深化东西部扶贫协作和党政机关定点扶贫。脱贫致富不仅仅是贫困地区的事，也是全社会的事，要构建政府、市场、社会协同推进的大扶贫格局。习近平指出：“要深化东西部扶贫协作和党政机关定点扶贫，调动社会各界参与脱贫攻坚积极性，实现政府、市场、社会互动和行业扶贫、专项扶贫、社会扶贫联动。”要进一步做好东西部扶贫协作和对口支援工作。东部地区根据财力增长情况，逐步增加对口帮扶财政投入。要把帮扶资金和项目重点向贫困村、贫困群众倾斜。完善省际结对关系，实施好“携手奔小康”行动，着力推动县与县精准对接。推进东部产业向西部梯度转移，加大产业带动扶贫工作力度。进一步加强和改进定点扶贫工作，建立考核评价机制，确保各单位落实扶贫责任。东部各级党政机关、人民团体、企事业单位、社会组织、各界人士等要积极参与扶贫协作工作。西部地区要整合用好扶贫协作等各类资源，聚焦脱贫攻坚，形成脱贫合力。要健全社会力量参与机制，鼓励支持民营企业、社会组织、个人参与扶贫开发，着力打造扶贫公益品牌，表彰对扶贫开发作出杰出贡献的组织和个人，激励社会各界更加关注、支持和参与脱贫攻坚。