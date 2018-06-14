向习近平总书记学“治县”智慧

“千钧重担”书记挑。1982年年初，习近平同志来到河北正定先后担任县委副书记、县委书记。他一心只想“扎扎实实做几件于国有益、于民有利的事情”，为正定百姓谋幸福。他深入调查研究，骑着自行车跑遍所有的乡镇，甚至在大街上临时摆桌子听意见、在集市上亲自发放民意调查表，察民情、听民意、寻求“源头活水”。他还组织正定顾问团，经常向经济学家求教问策，提出正定应该走“半城郊型”经济的发展路子。全县上下围绕解放思想、改革发展做文章、找出路，大力开展多种经营，大搞农工商，使正定经济进入了发展的快车道，很快甩掉“高产穷县”的帽子。当好县委书记就要做到责任在心、担当在肩，面对工作中的难题，要有明知山有虎、偏向虎山行的劲头，积极寻找克服困难的具体对策，成为带领人民群众战风险、渡难关的“主心骨”。

“招商引智”闯新路。改革创新是“治县”的必由之路。在正定，习近平同志做了很多开创性工作。当时要拍电视连续剧《红楼梦》，他把电视剧外景地争取到正定来。1986年建成开放以后，第一年门票收入达221万元，收回大部分投资，还给旅游增加了1761万元的收入。直到今天还在大量接待游客、创造利润。他大刀阔斧改革人才制度，制定了“招贤纳士”的9条规定。他让组织部和人事局，把全县中专以上人才进行拉网式统计，建立“人才账”，该提拔的提拔，该调动的调动，专业不对口的适当调整，做到人得其所，才适其用。在习近平同志感召下，正定县短时间内就收到1000多封求职书信，当年接收人才374人。“为官避事平生耻”，县委书记的舞台足够大，只要有奋发有为的状态，勇于担当的精神，满腔热情的劲头，就能成就一番事业。

“潜绩显绩”攒后劲。当县委书记要干一番事业，但决不能搞劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”。习近平同志到正定做的第一件事，就是通过调查走访想办法了解正定的群众生活得怎么样？老百姓收入怎么样？当他得知正定是粮食高产县，但群众的生活却不富裕，主要是粮食征购任务太重。习近平同志开始抓这个问题，亲自跑地区、跑省里、跑北京，多次向上反映。最终使这个问题得到了中央的重视，得到了解决。一年农业产值翻了一番，农民人均收入翻了一番半，老百姓生活水平得到很大改善。时任县长程宝怀对习近平说，“你为正定人民办了一件大事，正定人民永远忘不了你”。群众说，县里为民请命，真是为咱老百姓办了一件大好事。习近平“为民请命”告诉我们，干事业既要有远大的志向和澎湃的激情，更要有“功成不必在我”久久为功、利在长远的耐心和境界。

“尊老爱幼”创和谐。尊老爱幼是中华民族传统美德，也是一个领导干部思想道德的体现。在正定，把县委仅有的一辆212吉普车让给老干部坐，把县委县政府合用的会议室腾出来做老干部娱乐室。县委专门下文，让医院开办老干部病房，开设老干部挂号窗口，规定老干部的医药费按月报销，不得拖欠。习近平同志十分关心青少年和教育事业。1983年10月13日，他听说南牛公社南永固村小学，因教室漏雨，学生已经停课一周，立即要求公社党委采取有力措施，迅速改善办学条件。他从最紧迫的问题入手，解决农村中小学危房，解决教师待遇，改善办学条件，为教育事业长远发展奠定了基础。习近平带着感情和责任做好老干部工作，既是落实党和国家干部制度改革的具体举措，更是年轻干部的谦逊态度和思想境界，传承红色基因；抓教育、打基础、利长远，体现了习近平同志胸怀长远，格局宏大。

“为民着想”接地气。“心中有民”是习近平总书记对县委书记提出的明确要求。他经常骑着自行车下乡，每次骑到滹沱河沙滩就得扛着自行车走。虽然辛苦，但确实摸清了情况，同基层干部和老百姓拉近了距离、增进了感情。他下村时很自然地和农民一起坐在地上石头上，和他们聊农家活、拉家常。习近平做的这一切都是那么的朴实和自然，说明他对群众有真感情。习近平同志刚到正定时，有一段时间，由他来主抓“连茅圈”改造工作，把农村的厕所和猪圈分开。他首先在两个村搞试点，让群众看到效果，再宣传推开。县里各村的“连茅圈”改得都很好，反复也很小。习近平同志所做的这些大事小事，都是为群众着想，解决的都是与老百姓密切相关的问题。他把经验传授给县委书记说，“涉及群众切身利益的重要政策措施，要广泛听取群众意见，不能嫌麻烦、图省事”。

“立下规矩”严管党。心中有党，对党忠诚是县委书记的重要标准。在正定，习近平同志对党的建设非常重视。他重视加强党员干部党性教育，要求各级党组织开好“三会一课”，要求党员对照党章要求、对照先进党员、对照英雄模范、对照入党誓词，反思自己思想上和行动上的差距，强调对党员干部进行三种教育，即纲领教育、方针路线教育、先锋模范带头教育。他当县委书记不久就出台了一系列关于党风党纪方面的文件，最先出台的是《关于改进领导作风的几项规定》。他还就刹住公款吃喝问题，很有针对性地不断完善规定和办法，规范了接待工作，在全国开创了先例。习近平同志担任总书记后坚持“作风建设永远在路上”“‘老虎’‘苍蝇’一起打”，这和他在正定的作风和实践是一脉相承的，也是一名忠诚的共产党员，几十年不忘初心、牢记使命坚守情怀和坚定意志的生动反映。

“谨慎用权”有畏戒。县委书记必须做到“心中有戒”，否则就很可能在各种考验面前败下阵来。在正定，习近平同志作为县委书记“一班之长”，带头执行民主集中制，从不把“班长”当“家长”。抓工作注重调查研究，广泛听取意见，发展旅游、工业强县等几件事关正定长远发展的大事，都是在班子成员积极支持和鼎力配合下实现的。正定的干部评价“习书记那几年县委班子空前团结”。他讲团结不是搞一团和气，该批评的批评，该亮剑的亮剑，在大是大非问题上，有正确立场和鲜明态度，敢于站出来说话。习近平同志一向严格自律，生活上“习以为苦”，工作上“勤以为常”。一次国庆节放假期间，晚上和办公室值班的同志聚餐，他自掏腰包，而拒绝用机关“卖报纸”的钱，他坚持“个人吃喝怎么能用公款报账？即使卖报纸的钱，也是大伙的，也不能随便用”。

“见贤思齐”真性情。习近平总书记是个有情有义的人。他对老同志有感情、对人民群众有感情，对和他共过事的同志也都以诚相待，在工作中相互学习，共同提高，增进感情。在正定，他与志同道合的同志交朋友、与党外人士交朋友、与仗义执言的人交朋友。习近平与贾大山的友谊，更是传为佳话。习近平与他成为知己至交，不但把他作为及时了解社情民意的窗口渠道，还把他作为从政与为人的参谋和榜样。习近平总书记从不忘在正定工作的经历，把正定当作自己的第二故乡。他也不忘与他一道工作过的同志们，即使过去多年还能叫出每个人的名字，无论在多么重要的领导岗位，到河北都要见见老同志老朋友。习近平同志离开正定多年，正定的老百姓一提起他，还和30多年前一样，称呼他“习书记”。干部记得他，百姓记得他，在正定人民的心中，习近平是永不卸任的县委书记。