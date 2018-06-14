为创业者与投资人架起连接的桥梁，2018上海双创仲夏节盛大开幕



日前，2018上海双创仲夏节在上海华鑫慧享中心隆重开幕。此次系列活动由上海市徐汇区政府、上海仪电集团、微软（中国）联手打造，“徐汇-仪电双创平台”运营方-云赛空间主办。

整个仲夏节系列活动历时10天，包括双创仲夏节开幕典礼、云赛空间DemoDay展示日、前沿技术导入-动手实验营、赛客马拉松产业对接会、微软加速器DemoDay展示日五大板块及连续一周的黑科技集市。仲夏节不仅是创业者的盛会，更是所有黑科技爱好者、创新爱好者的盛会。

活动以“见证·创变·纳新”为主题，希望搭建一个连接中国与世界的双向科技资源流通管道，达成企业与行业的产业融合及共生共赢，从而实现重构科技产品、消费升级、科技创新、文化追求的愿景，帮助一批中小微创新企业实现重新定义超前科技的梦想。

活动伊始，上海仪电（集团）有限公司总裁蔡小庆、上海徐汇区人民政府副区长陈石燕、微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官 Alain Crozier 出席致辞。

据介绍，经过近十年的转型，上海仪电已经成为一家新技术、新产业、新业态、新模式四新领域的产业集团。面对新形势新任务新要求，上海仪电集团作为市属国有大集团，将始终坚持改革开放、创新担当的理念，在企业转型发展进程当中继续承担起开拓者、实践者、先驱者的角色。

徐汇区人民政府副区长陈石燕表示，徐汇是上海近代科学和海派文化的发源地，也有着科技创新的丰富资源，在新时代的坐标下，徐汇将勇担责任，凝聚更强大、更持久的科创力量，在推进科技创新、实施创新驱动发展战略方面，争取走在前列争当标杆。一是构筑创新产业的新优势，致力打造具有全球影响力的人工智能产业集聚区，力争成为上海建设国家人工智能产业的新地标。二是将积极培育引领创新的参天大树。三是将打造最优的营商新生态，吸引更多高端人才和创新企业家扎根徐汇、引领徐汇、实现价值。希望有更多的创新创业梦想在徐汇这片热土上实现。

微软大中华区董事长兼首席执行官Alain Crozier表示，微软的目标是让每一个人、每一个组织都成就不凡，这是其使命。如果没有这些合作伙伴，微软是不可能取得成功的，这些合作伙伴可以是比较大的公司，也可以是一些小的合作伙伴，甚至是初创公司。微软不仅为初创公司提供技术，也共建合作关系，共同打造创新生态系统，为未来创造更多的价值。

开幕式还特邀风投行业老革命火山石资本创始合伙人章苏阳及微软加速器.上海CEO周健与所有创业者分享关于科技.发展.未来的话题。作为行业前辈，以犀利的观点，生动的语言和出众的个人魅力引发现场小高潮。

“你和老鼠之间的基因差距是多少？”“1%！”主题分享开始，章苏阳用一个有趣的问题打开了会场的话匣子。他从宇宙大爆炸开始讲起，为创业者带来了一个有趣的命题——世界是结构化的。他通过几个有趣的例子，现场解析起了数字模型。从92年的286电脑说到了未来的AI发展。他也为现场所有与会者展示了作为一个投资人的知识宽度与深度。作为第二个上场的嘉宾，周健风趣的为大家介绍了微软加速器.上海的发展现状。作为微软加速器落地中国的重要项目，过去两期已帮助加速器内企业估值达到288亿人民币。分享的最后，他期待更多的创业者能加入微软加速器.上海。

DemoDay作为云赛空间三大品牌活动之一，为每期12家优秀的入孵企业提供了一个充分展示及交流的平台。为创新企业和投资人搭建了一个有温度、无障碍的资金通道。展示过程中，创新企业代表不仅接受众多优秀投资机构代表的现场提问，更将项目放大至创新同行和媒体的镜头下。每个项目12分钟的集中展示时间，为创新企业未来腾飞寻找最合适的双翼保驾护航。与往届的Demoday不同，三期展示日现场多家创新企业带来了自己的体验项目。通过云赛空间半年的入驻和孵化，部分概念产品进入生产及落地。主会场外千平米的黑科技集市，更是集中展现了12支入孵团队的优质科技成功。不仅是开幕式的与会者，更让华鑫科技园区内的科技爱好者均可以体验分享。

活动最后，领导嘉宾为三期优秀校友和创业导师颁奖。校友及创业导师作为云赛空间运营的核心资源，也是平台发展壮大最重要的依托。