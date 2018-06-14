习近平教我们认识和把握世界大势和时代潮流

原创： 学习中国 学习中国
当今世界正处于大发展大变革大调整时期，国际形势正发生着极为深刻复杂的变化。世界多极化、经济全球化深入发展，科技革命孕育新的突破，社会信息化影响越来越大，国际社会相互联系、相互依存更加紧密，新兴市场国家和发展中国家不断发展壮大。所有这一切，已经并且正在深刻影响和改变着世界格局，并给各国发展和国际关系带来深远影响。6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上指出：“面对世界大发展大变革大调整的新形势，为更好推进人类文明进步事业，我们必须登高望远，正确认识和把握世界大势和时代潮流。”请随“学习中国”小编一起学习。 2018年6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。 国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。“大道之行也，天下为公”，国际关系民主化的本质是追求公平正义，要求各国主权平等，反对霸权主义和强权政治。当前，世界多极化深入发展，国际力量对比朝着有利于维护世界和平方向发展，国际关系民主化已经成为我们所处时代的本质要求之一。将某一种制度、价值标准、发展模式强加于人的垄断国际事务的做法，已经远远落后于时代，并且只能加剧全球化进程中的不公正和不公平，只会阻碍历史前进的步伐。世界的命运应该由各国人民共同掌握，世界上的事情只能由各国政府和人民共同商量来办。世界各国不分大小、强弱、贫富，都是国际社会的平等成员，应该共同推动国际关系民主化。只有实现国际关系民主化，才能尊重国际社会多样化的事实，保护和尊重各国在文化传统、生活方式 、社会制度和价值观念上的差异性。习近平指出：“尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。” 安全稳定是人心所向。安全问题是事关人类前途命运的重大问题。促进和平与发展，首先要维护安全稳定；没有安全稳定，就谈不上和平与发展。当前，受到国际经济、政治、宗教信仰等诸多方面的影响，国际安全领域存在很多问题：除了传统的国家战争、地区冲突、地缘政治外，恐怖主义、极端主义带来的非传统安全威胁也对地区国家安全、人民生命财产安全构成严重挑战。在全球化、信息化的背景下，世界各国相互依存、利益交融，各国都意识到，安全日益变成相互的、共同的要面对的问题。人类生存在同一个地球上，一国安全不能建立在别国不安全之上，别国面临的威胁也可能成为本国的挑战。面对日益复杂化、综合化的安全威胁，单打独斗不行，迷信武力更不行，人类越来越需要树立以共同的、综合的、合作的和可持续的安全为核心的新安全观，增进各国共同的安全利益。让和平的阳光普照大地，让人人享有安宁祥和是每一个人的心愿。习近平指出：“尽管各种传统和非传统安全威胁不断涌现，但捍卫和平的力量终将战胜破坏和平的势力，安全稳定是人心所向。” 合作共赢是大势所趋。当今世界是你中有我、我中有你的地球村，各国面临共同任务和挑战，一方面，和平与发展仍然是时代主题，各国相互联系和依存日益加深，国际力量对比更趋平衡；另一方面，全球增长动能不足、经济治理滞后、发展失衡等三大矛盾依然突出。世界各国彼此命运休戚与共，一荣俱荣，一损俱损，人类命运共同体的连带效应越来越明显。因此，各国应将发展作为第一要务，着力提振国际发展合作，在合作中促进自身发展，在自身发展中促进共同发展。只有合作才能维护世界和平，才能促进共同发展，实现共赢效果，构建以合作共赢为核心的新型国际关系已经成为势不可挡的潮流。习近平指出：“尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但‘地球村’的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。” 不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”文明的繁盛、人类的进步，离不开求同存异、开放包容，离不开文明交流、互学互鉴。在漫长的历史长河中，各民族创造了自己的灿烂文明。不同国家、民族的思想文化各有千秋，只有姹紫嫣红之别，而无高低优劣之分。每个国家、每个民族不分强弱、不分大小，其思想文化都应该得到承认和尊重。推进人类各种文明交流交融、互学互鉴，是让世界变得更加美丽、各国人民生活得更加美好的必由之路。我们应该维护各国各民族文明多样性，加强相互交流、相互学习、相互借鉴、取长补短、择善而从，而不应该相互隔膜、相互排斥、相互取代。只有让人类创造的各种文明交相辉映，才能共同消除现实生活中的文化壁垒，共同打破阻碍人类交往的精神隔阂，让各种文明和谐共存，让人人享有文化滋养。习近平指出：“尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起，但文明多样性是人类进步的不竭动力，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。” “孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下”。习近平主席对当前国际形势的四个重要判断既高瞻远瞩，又脚踏实地；既把握全局，又着眼各国实际，必将推动人类社会向着公平正义的方向快速前进。 （本文来源：学习中国）
当今世界正处于大发展大变革大调整时期，国际形势正发生着极为深刻复杂的变化。世界多极化、经济全球化深入发展，科技革命孕育新的突破，社会信息化影响越来越大，国际社会相互联系、相互依存更加紧密，新兴市场国家和发展中国家不断发展壮大。所有这一切，已经并且正在深刻影响和改变着世界格局，并给各国发展和国际关系带来深远影响。6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上指出：“面对世界大发展大变革大调整的新形势，为更好推进人类文明进步事业，我们必须登高望远，正确认识和把握世界大势和时代潮流。”请随“学习中国”小编一起学习。
2018年6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。
国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。“大道之行也，天下为公”，国际关系民主化的本质是追求公平正义，要求各国主权平等，反对霸权主义和强权政治。当前，世界多极化深入发展，国际力量对比朝着有利于维护世界和平方向发展，国际关系民主化已经成为我们所处时代的本质要求之一。将某一种制度、价值标准、发展模式强加于人的垄断国际事务的做法，已经远远落后于时代，并且只能加剧全球化进程中的不公正和不公平，只会阻碍历史前进的步伐。世界的命运应该由各国人民共同掌握，世界上的事情只能由各国政府和人民共同商量来办。世界各国不分大小、强弱、贫富，都是国际社会的平等成员，应该共同推动国际关系民主化。只有实现国际关系民主化，才能尊重国际社会多样化的事实，保护和尊重各国在文化传统、生活方式 、社会制度和价值观念上的差异性。习近平指出：“尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。”
安全稳定是人心所向。安全问题是事关人类前途命运的重大问题。促进和平与发展，首先要维护安全稳定；没有安全稳定，就谈不上和平与发展。当前，受到国际经济、政治、宗教信仰等诸多方面的影响，国际安全领域存在很多问题：除了传统的国家战争、地区冲突、地缘政治外，恐怖主义、极端主义带来的非传统安全威胁也对地区国家安全、人民生命财产安全构成严重挑战。在全球化、信息化的背景下，世界各国相互依存、利益交融，各国都意识到，安全日益变成相互的、共同的要面对的问题。人类生存在同一个地球上，一国安全不能建立在别国不安全之上，别国面临的威胁也可能成为本国的挑战。面对日益复杂化、综合化的安全威胁，单打独斗不行，迷信武力更不行，人类越来越需要树立以共同的、综合的、合作的和可持续的安全为核心的新安全观，增进各国共同的安全利益。让和平的阳光普照大地，让人人享有安宁祥和是每一个人的心愿。习近平指出：“尽管各种传统和非传统安全威胁不断涌现，但捍卫和平的力量终将战胜破坏和平的势力，安全稳定是人心所向。”
合作共赢是大势所趋。当今世界是你中有我、我中有你的地球村，各国面临共同任务和挑战，一方面，和平与发展仍然是时代主题，各国相互联系和依存日益加深，国际力量对比更趋平衡；另一方面，全球增长动能不足、经济治理滞后、发展失衡等三大矛盾依然突出。世界各国彼此命运休戚与共，一荣俱荣，一损俱损，人类命运共同体的连带效应越来越明显。因此，各国应将发展作为第一要务，着力提振国际发展合作，在合作中促进自身发展，在自身发展中促进共同发展。只有合作才能维护世界和平，才能促进共同发展，实现共赢效果，构建以合作共赢为核心的新型国际关系已经成为势不可挡的潮流。习近平指出：“尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但‘地球村’的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。”
不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”文明的繁盛、人类的进步，离不开求同存异、开放包容，离不开文明交流、互学互鉴。在漫长的历史长河中，各民族创造了自己的灿烂文明。不同国家、民族的思想文化各有千秋，只有姹紫嫣红之别，而无高低优劣之分。每个国家、每个民族不分强弱、不分大小，其思想文化都应该得到承认和尊重。推进人类各种文明交流交融、互学互鉴，是让世界变得更加美丽、各国人民生活得更加美好的必由之路。我们应该维护各国各民族文明多样性，加强相互交流、相互学习、相互借鉴、取长补短、择善而从，而不应该相互隔膜、相互排斥、相互取代。只有让人类创造的各种文明交相辉映，才能共同消除现实生活中的文化壁垒，共同打破阻碍人类交往的精神隔阂，让各种文明和谐共存，让人人享有文化滋养。习近平指出：“尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起，但文明多样性是人类进步的不竭动力，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。”
“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下”。习近平主席对当前国际形势的四个重要判断既高瞻远瞩，又脚踏实地；既把握全局，又着眼各国实际，必将推动人类社会向着公平正义的方向快速前进。
（本文来源：学习中国）