习近平教我们认识和把握世界大势和时代潮流

国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。“大道之行也，天下为公”，国际关系民主化的本质是追求公平正义，要求各国主权平等，反对霸权主义和强权政治。当前，世界多极化深入发展，国际力量对比朝着有利于维护世界和平方向发展，国际关系民主化已经成为我们所处时代的本质要求之一。将某一种制度、价值标准、发展模式强加于人的垄断国际事务的做法，已经远远落后于时代，并且只能加剧全球化进程中的不公正和不公平，只会阻碍历史前进的步伐。世界的命运应该由各国人民共同掌握，世界上的事情只能由各国政府和人民共同商量来办。世界各国不分大小、强弱、贫富，都是国际社会的平等成员，应该共同推动国际关系民主化。只有实现国际关系民主化，才能尊重国际社会多样化的事实，保护和尊重各国在文化传统、生活方式 、社会制度和价值观念上的差异性。习近平指出：“尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。”

安全稳定是人心所向。安全问题是事关人类前途命运的重大问题。促进和平与发展，首先要维护安全稳定；没有安全稳定，就谈不上和平与发展。当前，受到国际经济、政治、宗教信仰等诸多方面的影响，国际安全领域存在很多问题：除了传统的国家战争、地区冲突、地缘政治外，恐怖主义、极端主义带来的非传统安全威胁也对地区国家安全、人民生命财产安全构成严重挑战。在全球化、信息化的背景下，世界各国相互依存、利益交融，各国都意识到，安全日益变成相互的、共同的要面对的问题。人类生存在同一个地球上，一国安全不能建立在别国不安全之上，别国面临的威胁也可能成为本国的挑战。面对日益复杂化、综合化的安全威胁，单打独斗不行，迷信武力更不行，人类越来越需要树立以共同的、综合的、合作的和可持续的安全为核心的新安全观，增进各国共同的安全利益。让和平的阳光普照大地，让人人享有安宁祥和是每一个人的心愿。习近平指出：“尽管各种传统和非传统安全威胁不断涌现，但捍卫和平的力量终将战胜破坏和平的势力，安全稳定是人心所向。”

合作共赢是大势所趋。当今世界是你中有我、我中有你的地球村，各国面临共同任务和挑战，一方面，和平与发展仍然是时代主题，各国相互联系和依存日益加深，国际力量对比更趋平衡；另一方面，全球增长动能不足、经济治理滞后、发展失衡等三大矛盾依然突出。世界各国彼此命运休戚与共，一荣俱荣，一损俱损，人类命运共同体的连带效应越来越明显。因此，各国应将发展作为第一要务，着力提振国际发展合作，在合作中促进自身发展，在自身发展中促进共同发展。只有合作才能维护世界和平，才能促进共同发展，实现共赢效果，构建以合作共赢为核心的新型国际关系已经成为势不可挡的潮流。习近平指出：“尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但‘地球村’的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。”

不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”文明的繁盛、人类的进步，离不开求同存异、开放包容，离不开文明交流、互学互鉴。在漫长的历史长河中，各民族创造了自己的灿烂文明。不同国家、民族的思想文化各有千秋，只有姹紫嫣红之别，而无高低优劣之分。每个国家、每个民族不分强弱、不分大小，其思想文化都应该得到承认和尊重。推进人类各种文明交流交融、互学互鉴，是让世界变得更加美丽、各国人民生活得更加美好的必由之路。我们应该维护各国各民族文明多样性，加强相互交流、相互学习、相互借鉴、取长补短、择善而从，而不应该相互隔膜、相互排斥、相互取代。只有让人类创造的各种文明交相辉映，才能共同消除现实生活中的文化壁垒，共同打破阻碍人类交往的精神隔阂，让各种文明和谐共存，让人人享有文化滋养。习近平指出：“尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起，但文明多样性是人类进步的不竭动力，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。”