上合组织青岛峰会上的“中国建议”

原创： 邢广程 求是网

在这次上合组织青岛峰会上，习近平主席多次发表讲话，对上合组织17年的发展历程进行了全面的总结和分析，提出了上合组织进一步发展的“中国建议”。

一、未来上合组织进一步发展的五大路径

针对上合组织的未来发展，习近平主席在青岛峰会上明确提出了五点建议，即凝聚团结互信的强大力量，筑牢和平安全的共同基础，打造共同发展繁荣的强劲引擎，拉紧人文交流合作的共同纽带，共同拓展国际合作的伙伴网络。这五点建议丝丝入扣、相互关联，成为未来上合组织发展的新路径。习近平主席将“凝聚团结互信的强大力量”作为第一点建议，体现了“上海精神”。“上海精神”首先强调“互信”，互信是增强上合组织凝聚力和加强各成员国团结的重要保障，增强团结互信和组织凝聚力是未来上合组织发展的重要任务。怎样才能做到团结互信呢？这就需要各成员国相互之间兼顾彼此核心利益和重大关切，尊重各自的发展道路，换位思考、求同存异。习近平主席的第二、第三和第四点建议则强调了上合组织在安全、经济和人文三大领域的合作问题，这是上合组织发展壮大的三大支柱和三个重要抓手。筑牢安全基础、打造繁荣引擎、拉紧人文纽带是上合组织进一步发展的三个重要领域和方面。习近平主席的第五点建议则强调的是上合组织要进一步拓展国际伙伴网络，需要不断扩大国际朋友圈。习近平主席的这五点建议高屋建瓴，与“上海精神”交相辉映，勾画出上合组织发展的新路径、新趋势和新蓝图。

二、破解时代难题的五大观念

习近平主席在讲话中提出了“破解时代难题，化解风险挑战”的五个重要观念，即提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观；践行共同、综合、合作、可持续的安全观；秉持开放、融通、互利、共赢的合作观；树立平等、互鉴、对话、包容的文明观；坚持共商共建共享的全球治理观。这五大观念相互关联，形成一体，不仅是推动上合组织进一步发展的理念，也是解决当今世界难题的重要方法。当今世界不安定、不确定的因素在逐步增多，一些带有危险性质的挑战在不断增大。全球治理体系需要调整，全球治理观念需要更新。中国提出的新型发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观不仅是解决上合组织未来进一步发展的一组钥匙，也是破解当今世界时代难题和化解国际挑战的正确思路，为“上海精神”注入了新的时代内涵。

三、构建上海合作组织命运共同体

构建上海合作组织命运共同体是习近平主席在青岛峰会上的新提法和新建议。习近平主席的全球治理观建立在共商共建共享基础上，不断完善尚有很多缺陷的全球治理体系，建设新型国际关系，其落脚点就是构建人类命运共同体。习近平主席所提出的全球治理观，不仅是对青岛峰会的贡献，更是借助上合组织平台向世界提出的合理建议。“全球治理观”的目标是持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。习近平主席的全球治理观包含着构建人类命运共同体的思想，而上海合作组织命运共同体则是人类命运共同体的重要组成部分和实施先导。

四、习近平主席的“中国建议”在青岛宣言等重要文件中得到了很好体现

“人类命运共同体”作为上合组织的“共同理念”载入青岛宣言，成为上合组织最重要的政治共识和目标。在上合组织框架内推进“一带一路”建设，与各国发展战略对接也在青岛宣言中得到了体现，打造共同发展繁荣的新引擎，为上合组织开展互利合作开辟了更加广阔的空间和前景。习近平主席系列重要主张体现在上合组织的相关文件中，完全契合了上合组织的发展需要和共同利益，这不仅有助于促进上合组织的发展，也有利于促进世界的和平、稳定和繁荣。

总之，习近平主席在青岛峰会上的讲话给“上海精神”增添了新的时代内涵，充满了“上合智慧”。

（作者：中国社会科学院中国边疆研究所所长、研究员）

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