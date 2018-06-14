总书记为何来到这个实验室

青岛海洋科学与技术试点国家实验室坐落在青岛的崂山脚下，鳌山湾畔。上合组织青岛峰会刚刚结束之后，习近平总书记就立即开始了在山东的考察，6月12日上午第一站就来到了这里。

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△【独家V观】习近平：我一直有一个建设海洋强国的信念

这家试点国家实验室于2013年12月获科技部批复，2015年6月正式运行，运营至今，只有短短3年时间。习近平总书记为什么会来到这里？它又有哪些不一般呢？

这里是中国海洋科研的重镇，“国之重器”比比皆是：

>>这里有正在建造中的世界第三艘大洋钻探船“梦想号”；

>>这里研发出了刷新世界下潜深度纪录的“海燕-10000”水下滑翔机；

>>这里推出了开发远洋养殖的“深蓝1号”智能网箱；

>>这里拥有世界级的“深蓝大脑”超级计算机运算系统；

>>这里的“两洋一海”观测系统被称为中国“第二次郑和下西洋”；

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△【特写】实验室里的“海洋神科技”

习近平一直关心和重视建设海洋强国。

▲2013年7月30日，中央政治局就建设海洋强国举行集体学习时，习近平指出：要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，推动我国海洋强国建设不断取得新成就。

▲党的十九大报告更是明确了“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”。

▲今年的4月12日，习近平考察了位于三亚市的中国科学院深海科学与工程研究所。他勉励科研人员说：我国是一个海洋大国，海域面积十分辽阔。一定要向海洋进军，加快建设海洋强国。

▲6月12日，习近平来到青岛海洋科学与技术试点国家实验室，跟科研人员一起深入交流。他说：建设海洋强国，我一直有这样一个信念。

总书记的话语温暖和激励着在场的每一个人。

△【回访】海洋强国梦是我们共同的奋斗目标

中科院院士吴立新是这个实验室的主任，他在现场给总书记做了汇报。回忆起跟总书记近距离接触的50多分钟，吴立新说：总书记讲到了海洋安全、军民融合，讲到了海洋经济高质量发展，讲到了海洋生态环境保护等问题，给试点国家实验室指明了未来发展的方向。（央视记者：申勇 刘爱民 史伟 王晓东 汤健 高博远）