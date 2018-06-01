【新时代•幸福美丽新边疆】海南文昌：在这里开启“航天之旅”

中国西藏网讯 文昌，古称紫贝，自西汉建置已有2100多年历史，距海口大约80公里，为海南三大历史古邑之一，海南闽南文化发源地。2014年，文昌航天发射场基本建成，成为我国首个低纬度滨海发射场。文昌成为中国第四座航天之城。文昌航天发射场建成首发后，已成功发射长征七号、长征五号火箭,天舟一号货运飞船，展示了我国航天科技领域的最高水平。



图为文昌航天主题乐园接待处大厅长征五号和长征七号运载火箭模型。

“近距离观看火箭在地动山摇的轰鸣声中腾空而起，那是一种震撼，心生对祖国的爱是彻底的、‘撕心裂肺’的。” 6月12日，“新时代•幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动走进文昌航天主题乐园，文昌市旅游投资控制有限公司副总经理祁少雄向采访团一行介绍相关情况时深有感触地说道。



图为文昌航天主题乐园内现场观礼火箭发射。图片由祁少雄提供。

文昌航天主题乐园位于中国文昌发射场入口处，总用地面积约170亩，总建筑面积6479.94平方米。走进文昌航天主题乐园，远远地就看到长征五号和长征七号运载火箭的模型屹立在室内。在这里有着特别的“福利”，游客可以在露天广场实时观看到火箭发射的视频实况，而这里离发射场距离“已经非常近”。据祁少雄介绍，自2016年3月，文昌航天主题乐园运营以来，成功举办了长征五号和长征七号运载火箭发射观礼。每次发射期间，都会吸引上万名慕名而来的游客和航天爱好者。



图为2017中国（海南）青少年强国梦航天主题展览现场。图片由祁少雄提供。

文昌航天主题乐园是为贯彻军民融合发展国家战略，弘扬以爱国主义为核心的“两弹一星、载人航天”精神，更好地激发全社会热爱、关心、支持、服务航天事业的热情，发挥文昌航天发射场资源优势和品牌价值，推动文昌地方经济转型升级，服务支持文昌社会经济发展的航天科普暨爱国主义教育基地。

目前，文昌航天主题乐园开放运营的景区景点主要有中国文昌航天发射场区参观点、航天科普展馆区，接待的客人数已超过30万人。



图为在2017中国（海南）青少年强国梦航天主题展览现场，孩子们参观航天模型。图片由祁少雄提供。

文昌航天主题乐园坚持以社会效益和经济效益共同发展为目标，在开展航天科普、爱国主义教育的基础上，服务社会经济发展，广泛吸纳为文昌航天发射场建设作出重大牺牲的失地农民，为他们提供了就业机会，“现在景区50%以上的员工都是当地的失地农民”。

图为在2017中国（海南）青少年强国梦航天主题展览现场上展览的嫦娥三号巡视器1:1模型。图片由祁少雄提供。

奋进新时代，筑梦写新篇。在党的十九大精神引领下，文昌的航天旅游正阔步走向以航天旅游为主导的全域航天旅游新时代。（中国西藏网 记者/胡瑛）