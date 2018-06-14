【新时代·幸福美丽新边疆】我在三沙做“岛长”：守护海岛就是守护家园

发布时间：2018-06-14 14:15:23 | 来源：中国网 | 作者：唐佳蕾 | 责任编辑：焦源源

赵述社区党支部书记、居委会主任、赵述岛岛长梁锋接受记者采访。中国网记者 唐佳蕾/摄

中国网6月14日讯 （记者 唐佳蕾）“我不是桃花岛主黄药师，我是赵述岛岛长梁锋。”记者眼前这个皮肤黝黑的汉子就是三沙市赵述社区党支部书记、居委会主任、赵述岛岛长梁锋。6月10日，中国网记者与“新时代·幸福美丽新边疆”采访团一起踏上了这个美丽而神秘的小岛，结识了这位有故事的岛长。

从渔民变岛长的传奇人生

赵述岛位于海南省三沙市政府所在地永兴岛北侧，相距约10海里，是三沙市七连屿管理委员会驻地。2017年9月，三沙市结合三沙生态环保的工作实际，在七连屿试行实施“岛长制”，分为总岛长、下级岛长、岛礁巡查员三个级别。在西沙打渔打了小半辈子的梁锋“洗脚上岸”了，他有了一个责任更大的身份——“赵述岛岛长”。

今年40岁的梁锋看上去要比实际年纪年轻很多，他跟记者讲起了自己的故事。“我是琼海人，来赵述岛已经18年了，以前跟着父亲捕鱼为生，经常在这里落脚。那时候这个岛上没有这么多树，也没有那么多淡水，我们都是接雨水来喝，因为没有电，到了晚上只能点蜡烛。房子是从海上捡一些木头来搭建的，台风一来就吹散了。”梁锋指着远处的新房说，“现在变化太大了，政府给岛上居民们盖了新房，再也不担心台风了，而且有了淡水，有了电，还能上网看电视，越来越多的渔民都定居在了岛上。”

梁锋坦言，自己怎么也想不到，有一天会舍弃祖祖辈辈传下来的打鱼手艺，走上陆地去讨生活，而且还是海岛生态保护。但是，他觉得现在的工作更有意义，他希望自己的子孙后代还能看到这片碧海蓝天。

“目前七连屿共有1个总岛长，7个分岛长，15名岛礁巡查员，我是首批分岛长之一。”梁锋说，岛长的职责主要是加强岛礁景观整治、陆海污染物排放管控、海龟上岸产卵保护、海洋生态保护与修复等。

“岛长”管理公示牌 中国网记者 唐佳蕾/摄

为了留下这片碧海蓝天

记者在赵述岛的码头上看到，一个“岛长”公示牌格外醒目，在牌上明确岛屿名称、岛礁面积、岛长姓名、联系电话等要素，还对岛长职责、实现目标进行公示。

为了保护与改善赵述岛的生态环境，梁锋和其他岛长组建起了一个15人的护礁员队伍,这些护礁员都来自于当地转产的渔民。除了日常的岛礁海漂垃圾收集，花草树木修剪，建筑垃圾以及生活污水的收集处理等工作外，巡视并帮助他们的老邻居海龟产卵也是他们最重要的工作。

巡岛频率更随着海龟产卵旺季到来而逐渐增多——从三五天一次到每天一次，这支队伍和其他志愿者们一起记录海龟产卵情况，制作保护牌，按时寻访观察孵化情况。在他们的努力下，七连屿海龟上岸产卵数量有了迅速的增长，2017年七连屿各岛屿总共有168个自然上岸产卵的海龟窝，比2014年增加了2倍。

随着岛上环境越来越好，居民们的环保意识也在增强，大家自觉维护岛上卫生，并把垃圾分好类，放到垃圾转运站。岛变整洁了，现在岛上绿树成荫，海水清澈见底。

花园般美丽的赵述岛 中国网记者 唐佳蕾/摄

守护海岛就是守护家园

当记者问起当岛长的感受时，梁锋坦言身上的担子更重了，而且自己也要用成绩说话，要让赵述岛在有人管理之后比没人管理的时候有质的飞跃，同时要把自己的青春奉献给这个美丽的小岛，做一个合格的“守海人”。

在全岛居民的努力下，赵述岛不仅环境越来越美，生活质量更是有了很大的提高。据梁锋介绍，现在岛上有了海水淡化设备，还有了发电机，家家户户都有了自来水，24小时不断电。三沙市政府还定期对赵述岛进行物资补给，有大米、油、蛋、青菜等等，品种十分丰富。

现在，梁锋的愿望很简单，就是希望赵述岛越来越好。梁锋说：“以前是为了生活而来，现在是为了家而来，这里就是我的家，我没有理由不为了自己的家去努力，守护美丽的海岛就是守护我们的家园。”如今，越来越多的渔民选择转产转业到岛上去讨生活，而他们中有一部分也和梁锋一样加入了七连屿岛礁的生态保护工作。