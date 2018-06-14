《归去来》收视良好，吉翔股份布局电视剧市场



电视剧《归去来》播出引发收视热，6月10日以52城收视破1、稳居卫视排行榜第一、网络播放量破70亿的成绩收官，获央视点赞。《归去来》的主要出品方是吉翔影坊，吉翔影坊是A股主板上市公司吉翔股份（603399）的全资子公司，吉翔影坊董事长陈君也是吉翔股份的董事、财务总监。

专注现实主义题材 打造原创精品平台

吉翔股份专注于现实主义题材，致力于打造头部剧、精品剧的原创平台。吉翔影坊2016年11月成立，陈君表示《归去来》是献礼中国改革开放40周年的精心之作。

值得注意的是，5月另外一部风格迥异的年代大戏《爱情的边疆》也在浙江卫视播出，掀起一股怀旧风潮，引发了关于爱情跨时代的共鸣。对此，陈君调侃道，“霸屏”很心碎，自家收视率“左右互搏”，所幸覆盖不同的受众群体。今年是中国电视剧诞生60周年，《爱情的边疆》描述的正是上世纪50年代一段超越国界，跨越时代的边疆爱情。

优秀的编剧和杰出的导演不可或缺，无论是《归去来》的高璇与刘江，亦或是《爱情的边疆》的高满堂和毛卫宁，网罗国内优秀的创作团队是吉翔影坊在现实主义领域创作的重要前提。据悉，吉翔影坊已经完成的另一部恢弘巨制《老中医》沿用了高满堂和毛卫宁组合，又有陈宝国、许晴、冯远征等一众老戏骨演出，有望成为现实主义年代剧中的经典之作。

优选创作团队和IP内容 打造优质影视作品

对吉翔影坊以及吉翔股份战略发展计划，陈君表示，未来要做的就是“网络人才、储备IP，呈现作品”三件事。

早在4月21日，吉翔股份就完成控股“贰零壹陆”。作为经验丰富的创作团队，《急诊科医生》、《美好生活》等反映出“贰零壹陆”一脉相承的制作风格，并入围本届上海电视节的多个奖项角逐。电视剧版《少年派》也在紧锣密鼓制作中，该剧由知名编剧六六执笔，张嘉译和老搭档闫妮再度牵手，以高考、升学等社会现实压力为线索，聚焦新时期青少年的奋斗磨练，同时家长也一同成长的话题。

在网罗人才方面，吉翔股份力邀原北京电视台著名制片人曹力宁出任全资子公司吉翔剧坊的总经理；还布局电影业务板块的吉翔天佑以及影视经纪业务板块的吉翔星坊。

至于电视剧作品储备，吉翔影坊不仅有“文艺女神”汤唯首次出演的古装大戏《大明皇妃》，还有建国70周年的献礼《十月一日》、同样作为年代大剧的《老酒馆》；以及《地久天长》、《理想的家》、《忧国》、《海盗郑一嫂》等。

此外，吉翔股份建立了专属的影视剧大数据库，逐步添加分析模块，通过对各年龄、职业、行业的人群收视习惯的全面梳理，形成精确的内容受众用户画像；同步反馈给制作团队，为“头部剧、精品剧”的持续产出提供依据。陈君说：“吉翔股份在中国电视剧市场的漫漫征途才刚刚开始。在现实性和艺术性并存的高品质大剧目标之下，公司会为观众带来更多有诚意、有意义的现实题材剧。”