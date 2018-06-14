习近平致信祝贺中国福利会成立80周年

习近平致信祝贺中国福利会成立80周年强调

团结凝聚广大妇女儿童工作者

为培养有知识有品德有作为的社会主义建设者和接班人服务

新华社上海6月14日电（记者罗争光、郭敬丹）在中国福利会成立80周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，代表中共中央，并以他个人的名义，表示热烈的祝贺，向长期辛勤工作在我国妇女儿童事业一线的同志们致以诚挚的慰问。

习近平在贺信中指出，80年来，中国福利会秉持“永远和党在一起”的坚定信念，在妇幼保健、校内外教育、少儿文化及社会福利等领域开展实验性、示范性工作，为我国妇女儿童事业发展，为促进祖国统一事业、维护世界和平与发展，发挥了独特作用，取得了丰硕成果。

习近平强调，希望中国福利会全面贯彻中共十九大精神，团结凝聚广大妇女儿童工作者，继续致力于缔造未来的事业，促进妇女儿童健康发展，为培养有知识、有品德、有作为的社会主义建设者和接班人服务，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

纪念中国福利会成立80周年大会14日下午在上海举行。中共中央政治局委员、上海市委书记李强在会上宣读习近平的贺信并讲话。他表示，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，加快中国福利会事业发展步伐，不断提供新的实验示范和引领辐射，擦亮中国福利会的服务品牌和文化品牌，让爱心事业更多更好惠及千家万户。

中国福利会的前身是1938年由宋庆龄先生创办的保卫中国同盟，1950年改名为中国福利会，主要从事妇幼保健卫生、儿童文化教育和社会福利等方面工作。

习近平致中国福利会成立80周年的贺信