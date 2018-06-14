习近平在山东考察时强调 | 切实把新发展理念落到实处 不断增强经济社会发展创新力

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新华社济南6月14日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在山东考察时强调，切实把新发展理念落到实处，不断取得高质量发展新成就，不断增强经济社会发展创新力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

初夏的齐鲁大地，万物勃兴，生机盎然。6月12日至14日，习近平在出席上海合作组织青岛峰会后，在山东省委书记刘家义、省长龚正陪同下，先后来到青岛、威海、烟台、济南等地，深入科研院所、社区、党性教育基地、企业、农村，考察党的十九大精神贯彻落实和经济社会发展情况。

山东半岛濒临黄渤海，海域资源丰富，具有发展海洋科技和产业的有利条件。12日上午，习近平来到位于青岛蓝谷的青岛海洋科学与技术试点国家实验室。习近平走进实验室大楼，结合展板、电子屏、实物模型和样品标本展示，听取实验室在开发利用海洋资源能源、服务海洋经济发展、保护海洋生态环境以及构建综合立体海洋观测网络等方面的情况介绍，了解深远海科考船队共享平台建设和科考船工作情况。在超算仿真大厅，习近平认真察看高性能科学计算和系统仿真平台运行情况，并向科研人员详细询问构建超级计算机互联网、研发人工智能和大数据系统“深蓝大脑”、打造国家一流海洋系统模拟器的最新进展。得知超级计算机解决了海洋数据“碎片化”问题，大大提高了海洋观测和预测能力，总书记十分高兴。海洋高端装备联合实验室内，水下仿生机器鱼、无人水面船、海洋传感器等具有自主知识产权和核心关键技术的海洋仪器设备吸引了总书记目光，他走上前去凝神察看，不时询问。听说总书记来了，实验室的科研人员纷纷围聚过来，向总书记问好。习近平强调，海洋经济发展前途无量。建设海洋强国，必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，加快海洋科技创新步伐。他勉励大家，再接再厉，创造辉煌。

随后，习近平来到青岛市李沧区上流佳苑社区。在社区市民中心，他听取青岛市城市发展规划建设和旧城风貌保护情况汇报，察看村史馆内旧村老屋复原场景，了解社区实施旧城改造、加强基层党建以及居民生活变化情况。中午时分，习近平走进社区便民食堂，同正在这里用餐的居民热情交谈，询问饭菜可不可口、价格贵不贵、对社区便民服务还有什么新要求。习近平还沿着小道步入社区，察看社区整体环境和居民居住情况。社区小广场上，一些居民正在健身休闲，看到总书记来了，大家热情鼓起掌来。习近平走到他们身边，向大家问好。习近平强调，城市是人民的城市，要多打造市民休闲观光、健身活动的地点，让人民群众生活更方便、更丰富多彩。要推动社会治理重心向基层下移，把更多资源、服务、管理放到社区，更好为社区居民提供精准化、精细化服务。离开社区时，路旁挤满了群众，习近平频频挥手，向大家致意。

下午，习近平来到胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区。习近平登上东泓炮台遗址，了解北洋海军威海卫基地防务情况和威海卫保卫战、刘公岛保卫战历史。随后，习近平来到甲午战争博物馆陈列馆，参观甲午战争史实展。习近平听取了威海市依托红色资源打造党性教育基地情况介绍。正在刘公岛教学区培训的学员代表和博物馆工作人员代表，以热烈掌声欢迎总书记的到来。习近平语重心长地说，我一直想来这里看一看，受受教育。要警钟长鸣，铭记历史教训，13亿多中国人要发愤图强，把我们的国家建设得更好更强大。

夕阳洒向海滨，青山格外秀美。接近傍晚时分，习近平考察了华夏集团生态修复项目。这个曾经满目疮痍的采石场，经过十多年的综合治理、绿化造林，如今到处鸟语花香、满眼郁郁葱葱。习近平在听取威海市生态文明建设整体情况介绍后，沿着步行道实地察看治理区新貌，同当年参与矿山修复和目前正在景区工作的村民亲切交谈，对华夏集团通过生态修复促进文化旅游发展、带动周边村民就业致富的做法给予肯定。习近平强调，良好生态环境是经济社会持续健康发展的重要基础，要把生态文明建设放在突出地位，把绿水青山就是金山银山的理念印在脑子里、落实在行动上，统筹山水林田湖草系统治理，让祖国大地不断绿起来、美起来。

海风萧萧，烟雨蒙蒙。13日上午，习近平冒雨来到位于山东半岛北端的蓬莱市，这里曾经是古代海上丝绸之路的一个起点。习近平拾阶而上，登上蓬莱阁主阁，远眺黄渤海分界线，俯瞰蓬莱水城，了解古代海上丝绸之路情况，察看水城炮台和古代舰船入海口，听取明代爱国将领戚继光操练水师、保卫海防等历史介绍。习近平指出，我国古代史、近代史、现代史构成了中华民族的丰富历史画卷。领导干部要多读一点历史，从历史中汲取更多精神营养。要加强国家重点文物保护，让优秀文物世代相传。

习近平十分关心企业科技创新和装备制造业发展。考察期间，他先后来到万华烟台工业园、中集来福士海洋工程有限公司烟台基地、浪潮集团高端容错计算机生产基地，进车间，看样品，听介绍，详细了解有关情况。在万华烟台工业园，习近平深入中控室，向正在值班的工作人员了解企业中控系统运行情况，听取企业发展历程、产业布局、产品应用等情况介绍。得知企业走出一条引进、消化、吸收、再创新直至自主创造的道路，技术创新能力从无到有、从弱到强，成为全球异氰酸酯行业的领军者，习近平鼓励企业一鼓作气、一气呵成、一以贯之，朝着既定目标奋勇向前。习近平强调，要坚持走自主创新之路，要有这么一股劲，要有这样的坚定信念和追求，不断在关键核心技术研发上取得新突破。

风急云低，雨流如注。13日下午，习近平来到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地。作为国内率先进入海洋工程行业的企业，中集来福士用10年左右时间，国产化率从不足10%提高到60%。在厂区码头上，习近平撑着雨伞，趟着积水，近距离察看停靠在这里的自升式修井生活平台，远眺“蓝鲸1号”超深水双钻塔半潜式钻井平台、“泰山”龙门吊、海洋牧场平台，向企业负责人详细了解高端海洋工程设备制造、维护、运行情况。海风吹起了衣襟，雨水打湿了裤腿。习近平站在雨中，同围拢过来的工人们一一握手、亲切交谈，向作业平台上的工人们挥手致意。习近平指出，国有企业特别是中央所属国有企业，一定要加强自主创新能力，研发和掌握更多的国之重器。国有企业要深化改革创新，努力建成现代企业。要坚持党对国有企业的领导不动摇，坚持建强国有企业基层党组织不放松，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证。

14日上午，习近平来到济南高新区，考察浪潮集团高端容错计算机生产基地。近年来，浪潮集团实施创新驱动发展战略，加快高端服务器国产化替代，有效推动了数字经济和新旧动能转换。习近平结合实物详细了解企业自主研发的高端服务器和大数据、政务云、智慧城市等信息化平台，走进车间察看高端服务器装配生产线，听取企业运用“互联网+”理念打造智能工厂、提高产品质量和生产效率、弘扬“工匠精神”、提高企业竞争力等情况介绍。习近平强调，一个国家要发展，明确目标和路径很重要。我们的目标就是实现中华民族伟大复兴的中国梦。创新发展、新旧动能转换，是我们能否过坎的关键。要坚持把发展基点放在创新上，发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的制度优势，大力培育创新优势企业，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。

离开浪潮集团，习近平乘车前往济南市章丘区双山街道三涧溪村考察。这个村通过抓班子建设、发挥党员带动作用、以党风带家风促民风，3年时间实现了由乱到治的变化。在村党群服务中心，习近平听取这个村以党建为统领，强化班子建设、推动产业发展、保护生态环境、汇聚人才资源、建设文明村风家风、壮大村级集体经济等情况介绍。习近平指出，乡村振兴，人才是关键。要积极培养本土人才，鼓励外出能人返乡创业，鼓励大学生村官扎根基层，为乡村振兴提供人才保障。要加强基层党组织建设，选好配强党组织带头人，发挥好基层党组织战斗堡垒作用，为乡村振兴提供组织保证。

习近平十分牵挂村民的居住和生活状况。他走进村民赵顺利家，同一家人围坐一起拉家常，问他们收入怎么样，搬迁花了多少钱，生活上还有哪些困难。赵顺利拉着总书记的手激动地说，这些年老百姓的生活可好了，致富路越走越宽，日子越过越红火，全靠党的政策好。习近平听了十分高兴，叮嘱随行的地方领导，农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键。要加快构建促进农民持续较快增收的长效政策机制，让广大农民都尽快富裕起来。要把党的政策用生动通俗的形式宣传好，让广大群众听得懂、能理解。要加强村规民约建设，移风易俗，为农民减轻负担。离开三涧溪村时，闻讯赶来的村民们齐声向总书记问好，习近平挥手向大家告别。掌声在村庄上空久久回荡。

14日下午，习近平听取了山东省委和省政府工作汇报，对山东各项工作给予肯定。希望山东深入贯彻党的十九大精神和新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，打好“三大攻坚战”。

习近平强调，推动高质量发展，关键是要按照新发展理念的要求，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。要坚持腾笼换鸟、凤凰涅槃的思路，推动产业优化升级，推动创新驱动发展，推动基础设施提升，推动海洋强省建设，推动深化改革开放，推动高质量发展取得有效进展。

习近平指出，农业大省的责任首先是维护国家粮食安全。要把粮食生产抓紧抓好，把农业结构调活调优，把农民增收夯实夯牢，把脱贫攻坚战打好打赢，扎实实施乡村振兴战略，打造乡村振兴的齐鲁样板。

习近平强调，民之所盼，政之所向。增进民生福祉是发展的根本目的。做民生工作，首先要有为民情怀。要多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义。要坚持以人民为中心的发展思想，扭住人民群众最关心的就业、教育、收入、社保、医疗、养老、居住、环境、食品药品安全、社会治安等问题，扎扎实实把民生工作做好。

习近平指出，我们党要永远立于不败之地，就要不断推进自我革命，教育引导党员、干部特别是领导干部从思想上正本清源、固本培元，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变和抵御风险能力，时刻保持共产党人的政治本色。领导干部必须珍惜权力、管好权力、慎用权力，自觉接受各方面监督，做到忠诚老实、言行一致、表里如一，时刻想着为党分忧、为党奉献。

丁薛祥、刘鹤、何立峰和中央有关部门负责同志陪同考察。