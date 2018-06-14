习近平：创新是我们能否过坎的关键

14日上午，习近平在济南考察了浪潮集团高端容错计算机生产基地。宽敞明亮的生产车间，工人们正在作业平台紧张忙碌，总书记仔细察看智能化生产工艺和流程，同他们亲切交谈。车间外，闻讯而来的工人纷纷围拢过来。习近平强调，改革没有回头路，开放的大门会越开越大。现在，我们比以往任何时候都更加接近实现中华民族伟大复兴的中国梦。行百里者半九十，越到这个时候，我们将遇到前所未有的挑战和困难。就像爬珠穆朗玛峰，最后的两百米可能是最困难的一段历程，现在中国也是这样。这个时候更需要我们这种强烈的责任感、历史感，团结一心、脚踏实地、夙兴夜寐。看到企业走自主创新之路，闯出了一条新路，习近平说，创新驱动、新旧动能转换，是我们是否能过坎的关键。关键技术、核心技术、高新技术，要靠自己，发挥我们的制度优势，集中力量办大事。（记者张晓松、李学仁）

习近平同村民拉家常

14日上午，正在山东考察的习近平来到济南市章丘区双山街道三涧溪村，走进村民赵顺利家，同一家人围坐在一起拉家常，问他们从事什么职业，收入多少，生活怎么样，还有什么困难。村民反映，现在生活可好了，住上了三室一厅的大房子，日子越过越红火，多亏了党的政策好。听说这些年村里移风易俗、刹住了大操大办红白喜事这个风，习近平表示肯定。他说，我到过一些贫困地区，温饱解决了，但红白喜事花钱太多，搞一个婚礼花多少万，一下子又返贫了。希望你们通过乡规民约，倡导移风易俗，给大家减负。（记者张晓松、谢环驰）

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