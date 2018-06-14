第十届陆家嘴论坛今天上午在黄浦江畔开幕

中共中央政治局委员、上海市委书记李强

中国人民银行行长、论坛共同轮值主席易纲

中国银行保险监督管理委员会主席郭树清

上海市委副书记、市长应勇

陈正宝摄

本报讯 以“迈入新时代的上海国际金融中心建设”为主题的第十届陆家嘴论坛，今天上午（6月14日）在黄浦江畔开幕。中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席开幕式暨第一次全体大会并作主旨演讲。博鳌亚洲论坛副理事长周小川出席，中国人民银行行长、论坛共同轮值主席易纲致开幕辞并作主旨演讲，中国银行保险监督管理委员会主席郭树清作主旨演讲，上海市委副书记、市长、论坛共同轮值主席应勇致欢迎辞。

李强说，今年是中国改革开放40周年。陆家嘴论坛“十年磨一剑”，已成为连接世界、分享智慧的全球金融盛会。在这个特殊的历史时点和具有标志性意义的地点，回望走过的路、远眺前行的路，可以发现，金融是上海发展变化中最活跃的因素、最引人注目的标识。上海这座城市具有强大的金融基因，上海发展金融具有独特的禀赋优势。随着中国日益走近世界舞台的中心，我们比以往任何时候都更需要建设强大的金融体系，更需要打造与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心。

李强说，建设上海国际金融中心，是中央交给上海的光荣使命，是重要的国家战略，是改革开放的产物。改革开放始终是上海国际金融中心建设的不竭动力。前不久，习近平总书记在博鳌亚洲论坛上宣布了一系列扩大开放的重大举措。上海按照总书记重要指示和中央决策部署，提出六方面扩大金融开放、争取先行先试的具体举措，并正在推进相关项目落地。我们将以改革开放再出发的决心和勇气，坚定不移地做深做透改革开放这篇大文章，把上海国际金融中心建设提高到新水平。

李强说，加快推进新时代上海国际金融中心建设，要着力打造扩大金融开放的新高地。主动承接、加快推进国家金融服务业开放重大举措落地，加强上海国际金融中心与自贸试验区建设联动，加快建设推动人民币国际化的全球服务体系，持续提升配置全球金融资源的能力。着力构筑金融改革创新的新平台。积极争取国家把重要金融改革创新举措放在上海先行先试，为国家资本项目可兑换等金融改革探路，最大程度拓展市场的广度和深度。着力形成金融服务实体经济的新能级。加强对国家重大发展战略、重大改革举措、重大工程建设的金融支持，深化对中小微企业的金融服务，积极开展绿色金融、普惠金融服务，大力发展科技金融，让科技创新之火更旺、实体经济“血脉”更畅。着力构建金融良性发展的新生态。营造崇尚法治的市场环境，给各类市场主体以更稳定的预期；回应解决好海内外金融人才在落户、子女就学、医疗等方面的需求；坚定不移维护金融市场健康稳定发展。深化长三角地区金融合作，努力打造功能互补、优势叠加、特色鲜明的长三角金融集聚生态圈。

易纲说，中国人民银行将按照党中央、国务院决策部署，采取有效措施，继续支持上海在金融对外开放方面先行先试，以服务实体经济、促进贸易投资便利化为出发点，以制度创新为核心，建设面向国际的金融市场，发展更高层次的开放型经济。一是坚持市场驱动的原则，推动人民币国际化，支持上海创新和试点人民币跨境业务和产品。二是稳步推进资本项目可兑换，支持上海先行先试外汇管理改革，推进资本项目管理便利化和可兑换。三是作为国际金融中心，进一步发挥上海在健全金融市场和金融服务方面的作用。四是按照国民待遇原则逐步放开股比限制和业务牌照限制，上海在吸引外资金融机构方面具有得天独厚的竞争优势。五是进一步发挥上海在金融科技发展方面的引领作用。

郭树清说，党的十八大以来，习近平总书记对金融工作发表了一系列重要讲话，形成了防范化解金融风险的中国方略。金融管理部门在防范化解金融风险的一系列战役工作实践中，主要有九方面体会：一是底线思维防患未然。二是稳定大局逐步加严。三是统筹兼顾突出重点。四是区别对待分类施策。五是抓住时机攻坚克难。六是标本兼治依法规范。七是回归本源服务实体。八是深化改革扩大开放。九是党的领导和群众路线。在防范化解金融风险的征程上，针对面临的问题，将加快企业结构调整，妥善处理企业债务违约问题，大力推进信用建设，努力解决违法成本过低问题，合理把握金融创新与风险防范的平衡，加强机构投资者队伍建设。

应勇说， 陆家嘴论坛是上海学习借鉴国际经验、增进金融交流合作的重要窗口，见证和推动了上海国际金融中心建设不断向前。按照国家部署，到2020年上海要基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心，当前正处在最后冲刺阶段。我们要率先落实、加快落实、全面落实习近平总书记在博鳌亚洲论坛上提出的一系列对外开放重大举措，对标国际最高标准、最好水平，着力探索金融改革开放的“上海经验”，扩大金融市场体系的“上海影响”，打响金融服务实体经济的“上海品牌”，形成金融生态环境的“上海范本”，续写上海国际金融中心建设新篇章，推动经济高质量发展迈上新台阶。

上海市领导殷一璀、董云虎、翁祖亮、诸葛宇杰、吴清出席，周波主持开幕式暨第一次全体大会。中国证监会副主席方星海作主旨演讲。金砖国家新开发银行行长瓦曼·卡马特等400余名来自国内外政府及金融管理部门相关领导、金融机构和企业高管、知名智库和高校专家学者出席本次论坛。

由上海市政府和中国人民银行、中国银保监会、中国证监会共同主办的第十届陆家嘴论坛为期两天，将组织六场全体大会，聚焦新时代中国特色社会主义经济思想与中国金融发展，经济全球化下的世界经济增长与金融治理体系建设，深化金融改革开放与防控金融风险，金融科技、普惠金融与绿色金融的机遇和挑战，提升金融综合服务能力、助力“一带一路”建设以及世界级城市群建设中的金融合作等重要议题开展深入探讨。