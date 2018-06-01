树立风险意识 远离非法集资-——防范及处置非法集资　平安在行动

孙玉亭

当前非法集资案件呈现“双降”态势，但案件总量仍在高位运行，为提高行业及社会公众的防范非法集资的意识，监管机构印发《关于进一步加强保险机构防范非法集资宣传教育工作方案》的通知，平安人寿上海分公司积极响应监管要求，于2018年5月起，在全分公司开展多层次的宣导活动，除加强内部宣导之外，平安人寿上海分公司也着重向社会公众开展宣导活动：与黄浦区公安局外滩派出所民警在平安人寿上海分公司外滩客服中心开展警企联合宣传，为现场公众答疑解惑； 积极参与上海市保险同业公会在上海市松江区岳阳广场进行的防范金融风险、打击非法集资宣传活动等。

非法集资严重扰乱市场经济秩序、影响社会治安，使参与者遭受经济损失，严重者甚至倾家荡产、血本无归。参与非法集资，风险自担。

为保护广大消费者权益，提高公众防范非法集资意识，监管机构再次提醒广大消费者：

1.通过保险机构的官方网站、客户服务电话等正规服务渠道，购买保险产品、查询保单真伪、获取保单服务的正确途径和方法等。

2.不与保险从业人员个人签订投资理财协议，不接收从业人员个人出具的任何收据、欠条。发现线索，及时举报。

3.不要轻易相信所谓的高息“保险”、高息“理财”，不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵。购买保险过程中要尽量做到“三查、两配合”，即通过保险公司网站、客户热线或监管部门、行业协会网站查人员、查产品、查单证，配合做好转账缴费、配合做好回访。

4.注意保护个人信息，关注正规机构发布的保险广告信息和非法集资风险提示，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。

5.如遇以下情形的“理财”“保险”产品，务必提高警惕：

一是以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的；

二是以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；

三是以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；

四是以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；

五是以投资虚拟货币、区块链等为幌子的；

六是以“扶贫”“互助”“慈善”等为幌子的；

七是在街头、商场、超市等发放广告传单的；

八是以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；

九是“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的；

十是要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。