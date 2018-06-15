国寿税延养老保险产品面市-首单花落上海

师诗靓 6月13日，中国人寿在上海正式发布国寿个人税收递延型养老年金保险产品，为上海市民解读这一惠民新型保险。事实上，早在银保监会批准开售的首日，国寿税延养老险首单就已落地。6月7日，毕业于上海财经大学的硕士研究生、现任职于基金管理公司的邱先生成为了国寿税延养老险产品开售后首位客户。

据介绍，国寿此次发布的个人税收递延型养老年金保险产品，是自国家推出税延保险政策、启动个人税收递延型商业养老保险试点以来，中国人寿首次推出的相关产品。本次发布的产品共有两款：国寿个人税收递延型养老年金保险 A 款(2018版)和国寿个人税收递延型养老年金保险 B1款（2018版）。

“养老保险是个人财务规划当中的必答题，是刚需”。上海市自2007年就开始税延养老险政策研究，这是第一款享受税收优惠的养老保险产品。今年政策正式落地，邱先生就在第一时间与中国人寿取得了联系。

中国人寿副总裁徐海峰表示，中国人寿秉承“以客户为中心”的服务理念，严格按照监管要求，坚持“收益稳健、长期锁定、终身领取、精算平衡”的原则，设计并推出个人税收递延型养老年金保险产品，切实将国家让利于民的税延政策落到实处。