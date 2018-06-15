晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市低开，随后又冲高回落，盘中白酒、家电等白马股集体回调，创业板指数创阶段新低，表现较为疲软，受稀土涨价利好消息刺激，稀土永磁板块大涨，午后股指继续探低，但在尾盘前，多头进场护盘，最后报收一根带长影的假阳线。

看好网络安全市场

今年以来，《工业控制系统网络安全行动计划（2018-2020年）》、《2018年教育信息化和网络安全工作要点》、《2018年农业部网络安全与信息化工作要点》、《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》等政策密集出台。在此背景下，网络安全市场前景被看好。

业内人士表示：网络安全市场空间很大。目前，国内企业在网络安全方面的投入仅占IT方面投入1%-3%，而在欧美发达国家和地区，该数字达到10%-13%。2018年网络安全行业发展将明显提速； 政务、电力、烟草、工业等行业网络安全市场化推进明显，垂直行业安全建设明显加速。

煤价开启上行通道

为保证迎峰度夏用煤高峰需求，煤炭进口将进一步放开，特别对电厂用煤予以保障。随着旺季来临，煤价开启上行通道。机构表示，整体供给如跟不上，价格仍有上行压力。目前环保、安检高压态势较为明确，“三西”煤炭主产地受到不同程度影响，预计旺季整体供给偏紧。随着旺季需求走高，供应偏紧，最近煤炭价格一路上行，6月13日，北方港市场5000大卡现货动力煤报价在620-625元/吨，实盘成交在615-620元/吨左右；5500大卡现货动力煤报价在710-715元/吨左右，实盘成交在705-710元/吨附近。

操作上保持定力

昨日凌晨，备受国际市场投资者瞩目的美联储6月议息会议正式尘埃落定。美联储宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.75%至2%的水平，这是自2008年金融危机爆发以来，首次重新回到2%的整数关口。是美联储自2015年12月以来的第7次加息，也是美联储今年以来第二次按下加息按钮，虽然对股市而言，加息总是属于利空，但由于美联储加息早就在市场预期之中（估计今年还有2次），实属靴子落地，而且A股市场金融环境和行情具有一定的独立性，每一次美联储加息对A股市场实际影响有限。所以昨日大A早盘低开后，马上就迎来反抽。

技术上，目前大盘“磨底”未完，空头排列警报未除，但大A现在高估值个股占比低、基准利率又处于低位，所以投资者策略上仍需保持定力，并可在优质股下滑时转向积极操作。