操盘工作室-细辨优劣

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

按行业分类来看，849家股价年内录得上涨的公司中，医药生物“风景独好”，有多达135家公司；其次是计算机行业，有85家公司；排第三的是化工行业，有82家公司；其他行业的股价年内逆势上涨的公司均不到50家。

“看好医药股，这是我在今年初就反复强调的，因为作为消费类防守板块的家电、酒类股去年大涨特涨，唯独属于同一板块的医药股没有怎么表现，所以今年医药股能走出独立行情，属于补涨性质。”高智说。近年来医疗健康行业利好政策接踵而至，客观上也刺激了医药股的不断走强，比如“健康中国”战略的提出、比如创新药的新规、比如《关于深化审评审批制度改革鼓励医药医疗器械创新的意见》的发布、以及确定发展“互联网+医疗健康”措施的确定等，都成为推动医药板块上涨的催化剂。

“从机构持仓看，大资金对于医药板块确实青睐有加，且将医药股配置比例高居各板块之首，据统计，截至2018年一季度末，医药板块成为普通股票型基金和偏股混合型基金的最爱，配置比例高达13.77%。”华风道。随着A股正式纳入MSCI新兴市场指数，以医药、白酒、食品饮料为代表的消费白马股和新能源汽车板块有望继续受益于增量资金入场，因此医药股行情还将继续。

“不过在选择医药股时，也不能拉到篮里就是菜，日前上市公司千山药机终于披露了‘难产’的2017年年报和2018年一季报。然而，这份迟到了一个多月的年报，竟然被审计机构出具了‘无法表示意见’的审计意见。在其一口气扔出的30余份公告里，其中藏着不少雷，据其年报披露，公司2017年营业收入3.08亿元，同比下滑59.70%，归属于上市公司股东的净利润-3.24亿元，同比下滑675.79%。目前，证监会尚未公布对千山药机的最终调查结论。但如果这家公司存在重大信息披露违法行为，其股票将被深交所实施暂停上市。这意味着持有该股的5万余户股东的噩梦也许才刚刚开始。”高智说，投资者炒股最怕踩雷，如果在今年大好的医药股行情中不幸买了千山药机，运气真是太差了。

今日行情预测：整理

仓位：70%