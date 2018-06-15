高净值人群平均拥有3.3套房

晨报记者 刘因

在全球高净值人群拥有自住住宅和第二住宅的数量上，马来西亚和中国位居前列。马来西亚受访者客户平均拥有3.5套住宅，而中国受访者的客户为略低一些的3.3套。这是莱坊今日发布的《财富报告》显示的。

为探究影响高净值人群投资与生活方式决策的因素，莱坊每年都进行态度调查，这也是《财富报告》的基本数据来源。今年的态度调查受访者是541位来自全球的顶尖私人银行家和财富顾问，他们代表总资金大约3万亿美元的约50,000名客户。

韩国以2.2套住宅排名靠后，但这一状况或将改变，当被问及有多少比例的客户打算在本国内购买非投资性质的房产时，韩国受访者表示肯定的比例排名最高，达到36%。新加坡受访者以略低一些的35%位居第二，而且根据受访者的答复，新加坡富豪已经平均每人拥有3套住宅。

莱坊中国国际投资部董事程怿分析：“对于未来的购买计划，亚洲和澳大利亚的受访者给予了多元化的回答。在‘未来几年，有多少比例的客户考虑在其国家或居住地之外投资房地产？’这个问题中，表示愿意在国内购房的比例与43%的全球平均水平大致持平，而在考虑境外购房的比例中，马来西亚、中国香港和中国内地超出34%的全球平均水平。”

考虑是在本地或者海外投资的时候，澳洲人较喜欢留在本地投资，受访者表示他们客户中有78％在澳洲投资物业，只有17％的人拥有海外物业。马来西亚人在本地投资和海外投资这两个类别中都占第二位，其中67％的客户在本地投资，47％在海外投资，中国的这一比例为55%与36%。