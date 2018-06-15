佘润廷

深耕一个城市能够帮助开发商在城市获得更好的市场口碑，获得政府认可，这是投资大策略中城市策略的落实。

我们在前期通过标准化服务的钻研，通过全生态服务品质、品牌的打造，变成了快速周转的业务模式。我们通过这种快速周转，支撑业务的发展。

把握基本面 选择深耕

做投资和做深耕，并不是去寻找调控现状轻松的城市。选择深耕目标的城市，更多的看待基本面。

以惠州为例，不谈调控政策，就谈惠州的位置，对应粤港澳大湾区的概念，还有丰厚的土地资源。惠州跟深圳的平山、龙岗直接接壤，龙岗有华为，平山有比亚迪，如果安置一套住宅的话，两个地方单价要6万元/平方米。但是到惠州只要8—15分钟的交通，价格是1万元/平方米，居住环境更加宜人、居住面积更大，目前还有第二机场的建设。在粤港澳大湾区的拉动下，惠州就是这一片区很有机会的热点。

热点会随着调控和其它因素的变化，产生阶段性波动，长期来看，机会就在这里，因此我们会深耕和坚决投资。调控的事情是整个行业要面对的。只要基本面把握的好，就可以做深耕的选择。

着眼于深耕，新力确定了4+X战略。以南昌为代表的中部区域为例，南昌包括江西市场是我们的大本营，我们已经连续在南昌和江西市场占有率第一。长沙和武汉的项目个数快速的突破了5个量级，而一般来说在行业内，有5个单项目的公司，就算中大规模的公司，可以看出在这一片区我们重点耕耘。粤港澳片区是另外拓展的重点。

长三角区域是另一个布局重点，苏州和无锡相继落地，苏州已经拓展了5个项目，杭州公司也已成立，而杭州首个项目近日落地浙江湖州市安吉，在成功打开浙江市场的基础上，加速了在一、二线城市周边区域的布局，更让新力品牌在长三角区域得到进一步的提升。

服务产生溢价

开发商的产品可以快速的通过样板房让你体验，因为产品好，产生憧憬，愿意多花钱。服务很难做到，但这是我们的追求。

我们的服务主要是营造一个场景，当客户参与进来后，快速构建对于服务框架的概念，产生对于服务的承诺，使客户产生购买的冲动和溢价。这个事情对于新品牌是很难，我们也在思考。

我们现在打造的服务，目前在构建期。我们希望通过一系列视频、文字资料、图文资料的演绎，将这些东西装到售楼处，将全周期的服务，通过这种形式传递给客户，同时通过售楼处的销售服务，通过某几个痛点的演绎，触发客户对全周期服务的理解。这是构建承诺的阶段。

比如万科物业服务，我愿意选择万科的物业服务，多花500元—1000元/平方米购买万科的服务。这就是服务产生的溢价，服务可以增加5%的溢价，这是非常可观的。对于我们来说，这5%可以对冲资金成本，是非常有价值的。

因此，投资的高回报，不仅仅取决于高效的运营、高品质的产品，也有赖于优质的服务。

优质的服务，不仅仅在销售环节，物业管理环节，也在社区的其他层面。我们的商业、教育、便利店等产业，建立之初都是为业主提供更好的生活和解决方案。（作者系新力地产常务副总经理）