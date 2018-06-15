第十届陆家嘴论坛开幕“一行两会”释放重要信息-上海金融开放先行先试 央行作后盾

晨报记者 林劲榆

上海正在向全球最受瞩目的金融中心迈进，一系列重要的政策和项目将落地上海国际金融中心。

昨天，第十届陆家嘴论坛在上海开幕，本届论坛主题为“迈入新时代的上海国际金融中心建设”，会议透露，上海已提出六个方面扩大金融开放、争取先行先试的具体举措，并已接受23个相关项目的申报，开放涉及银行、证券、保险等多个行业。

[央行行长易纲]

五方面支持上海金融中心建设

中国人民银行行长、论坛共同轮值主席易纲致辞并作主旨演讲。他表示，人民银行一直高度重视和支持上海国际金融中心建设，下一步人民银行采取有效措施，继续支持上海在金融对外开放方面先行先试。

易纲指出，首先要坚持市场驱动的原则，推动人民币国际化，支持上海创新试点人民币跨境业务和产品，发挥好大宗商品人民币定价结算功能，充分利用上海国际金融中心优势，为一带一路的建设提供投融资支持。

其次，要稳步推进资本项目可兑换，支持上海先行先试外汇管理改革，拓展上海自由贸易试验区的自由贸易账户功能，推进资本项目管理的便利化和可兑换。

三是进一步健全金融市场和金融服务。上海将在市场的广度和深度，交易的便利程度和效率，法制环境和市场环境，交易的托管、清算等基础设施方面加强建设，使上海的市场功能得以进一步发挥，成为全球金融中心和市场中心。

四是我国金融业对外开放未来的主线是按照国民待遇原则逐步放开股比限制和业务牌照限制。上海作为国际金融中心，在这方面的竞争优势是得天独厚的。

五是在引领金融科技发展方面，上海也有着巨大的潜力和优势。上海各金融机构和相关的企业，在金融科技研发和创新方面走在全国的前列。今后这方面的发展还会进一步加强和进一步创新。

易纲还表示，央行将大幅增加小微企业再贷款再贴现的额度。央行正会同有关部门协商出台小微企业贷款政策，聚焦单户授信在500万以下的贷款。

[银保监会主席郭树清]

利率超10%，就要准备损失本金

“高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在第十届陆家嘴论坛上谈到防范化解金融风险时这样说。

郭树清说，我国现阶段的金融问题具有极大特殊性。这种特殊性决定了面对的矛盾更为复杂，有些风险的形成有着深远的历史原因，必须以更积极的态度处置各类隐患，以经常的“小震”释放压力，避免出现严重的“大震”，“事先”“主动”“整体”去矫正各种偏离，恢复经济金融平衡。

郭树清表示，相当多的金融机构仍然存在“垒大户”情结，不少企业高度依赖债务投入，各类隐性担保和“刚性兑付”没有真正打破，“预算软约束”“投资饥渴症”问题仍然比较突出，市场化法治化破产机制远未形成。

他指出，在防范化解金融风险的征程上，需要着力解决一些领域滞后的问题，包括加强薄弱环节，加快企业结构调整，妥善处理企业债务违约问题，大力推进信用建设，努力解决违法成本过低问题，合理把握金融创新与风险防范的平衡。

[证监会副主席方星海]

中国需要有国际话语权的国际金融中心

中国证券监督管理委员会副主席方星海在发言中指出，金融业的持续扩大开放将为上海国际金融中心建设注入源源不断的动力。

方星海透露，证监会正着手研究新的制度和工具安排，以便尽快将目前A股纳入MSCI的纳入因子从5%提高到15%左右，其中包括股票收盘价格的产生机制、规范停复牌制度及创造条件允许境外投资者参与股指期货交易等。另外，沪伦通大的制度安排已经准备就绪，操作层面的准备工作正在紧锣密鼓地推进中，有望于年内推出。

当前国际金融市场呈现出山雨欲来风满楼的景象，国际投资者投资配置向人民币资产倾斜的趋势非常明显，部分解释了为什么最近不少新兴市场国家汇率大跌而人民币汇率却很坚挺。

“现在是加快上海国际金融中心建设，在上海形成万商云集局面的大好时机。”方星海认为，从国际竞争格局来看，中国需要一个有国际话语权的国际金融中心。单边和贸易保护主义不能长久，世界经济多极化趋势不可逆转。

他介绍，推动证券行业放开股比限制方面，已有3家外资证券机构向证监会提交了申请材料。在期货市场对外开放方面，上海原油期货上市不到3个月，交易量和持仓量均已超过迪拜原油期货，稳步迈入世界前三的行列。此外，总部在法兰克福的中欧国际交易所正在积极筹备中国企业在中欧国际交易所发行股票的第一股的发行工作。上交所已完成对哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心的战略入股。