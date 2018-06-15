中公教育借壳上市 亚夏汽车停牌核查

晨报记者 曹西京

亚夏汽车13日晚间发布公告称，公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，6月14日开市起停牌核查。事实上，13日亚夏汽车再度涨停，近16个交易日内出现14个涨停板，股价20天从4.06元拉高到15.11元，其背后是国内职教龙头中公教育拟借壳上市。

职教龙头拟借壳

此前的5月22日晚间，亚夏汽车披露《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》，公司股票5月23日开市起复牌，由此开启飙升之路。

根据公告，本次重组分三步走：（1）重大资产置换：上市公司亚夏汽车拟将除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与中公教育等值部分进行资产置换；

（2）发行股份购买资产：拟置入资产中公教育作价185亿元，拟置出资产作价13.5亿元，两者差额171.5亿元由亚夏汽车向中公教育全部股东发行股份购买，发行价为3.68元/股，拟发行约46.6亿股；

（3）股份转让：亚夏汽车的控股股东亚夏实业向中公合伙和李永新分别转让其持有的8000万股和7270万股亚夏汽车股票。其中李永新等11名交易对方同意将上市公司拟置出资产由亚夏实业或其指定第三方承接，作为中公合伙受让8000万股亚夏汽车股票的交易对价； 李永新以10亿元现金作为其受让7269.66万股亚夏汽车股票的交易对价，约合13.76元/股。

本次交易构成重组上市，交易后中公教育实际控制人李永新和母亲鲁忠芳及其一致行动人中公合伙合计持有上市公司32.98亿股，占上市公司总股本的60.18%，成为新的控股股东及实际控制人。

值得一提的是，中公教育和华图教育2017年收入分别约40亿和22亿元，是国内职教培训行业的两大巨头。与中公教育借壳登陆A股不同的是，华图教育选择港股上市。今年3月23日递交的招股书显示，华图教育2017年主营业务利润12.23亿元，净利润3.75亿元，经营活动所得现金净额4.11亿元，毛利率54.6%。

三年业绩高承诺

回头来看，中公教育主营业务是通过旗下培训机构提供公务员招录、事业单位招录、教师资格及招录和其他面授及线上培训服务。公司近三年营业收入分别为20.76亿元、25.84亿元、40.31亿元，其中面授培训服务收入占比均在93%以上，为主要营收来源；线上培训收入占比约7%。按培训类别看，其公务员招录培训2015年、2016年、2017年营收占比分别为64.75%、59.31%、51.28%，占比逐年下降。

本次交易完成后，亚夏汽车将转型为非学历职业就业培训服务。业绩承诺人承诺中公教育2018年至2020年合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9.3亿元、13亿元和16.5亿元。但中公教育2015年-2017年净利润仅1.6亿元、3.3亿元、5.2亿元。

从草案看，虽然亚夏汽车整体估值仅13.51亿元，但大股东亚夏实业除了从李永新获得10亿元现金外，亚夏汽车置出资产依旧会回到其手中。借壳方中公教育在完成交易后不但上市，且以10亿元的净资产获得185亿元高估值。

华图教育董事长易定宏曾表示，教育产业布局的一个核心逻辑就是抢占赛道。在跑马圈地的逻辑之外，教育标的的高业绩承诺还可能给上市公司带来高估值。但在经历了业绩检验之后，教育标的是否一路向好也未可知。目前亚夏汽车市值达到124亿元，已在透支重组完成后的利好，因此投资者需提防高位接棒。