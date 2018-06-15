马克龙：法国福利系统太浪费，得改革-但允诺至2021年将实现某些眼镜、假牙、助听器全部报销

晨报记者 徐惠芬 综合报道

以“改革者”自居的法国总统马克龙瞄准了该国的福利系统。当地时间13日，在法国蒙彼利埃举行的一次保险机构大会上，马克龙称要对社会保障系统进行一场“改革”，并允诺至2021年将实现某些眼镜、假牙、助听器全额报销。

给钱没能帮穷人脱贫

当地时间13日，马克龙在法国互助保险机构第42届大会上讲话。在长达一个多小时的演讲中，马克龙批评了现行的法国福利系统，认为现金补助根本不解决问题。

马克龙称，现在的福利系统没能帮助穷人脱离贫困，对于这样一个失败的福利系统，法国应该停止把大量的金钱砸进去。

这样的论调与法国总统新闻办公室12日晚发布的一段视频内容相一致。在那段视频中，马克龙称，“看看我们现在的福利状况，我们花了一大笔钱在生活津贴补贴上，但穷人依然很穷，这根本不是办法。”

马克龙指出，贫穷不是给钱就能解决的，关键问题还在于如何帮助穷人脱贫。他提出，在给予穷人津贴的同时要加强就业协助，让他们自己承担起责任来，否则这些人只会安于领取救济的现状。而帮助这些人重新找到工作，有助于地方政府把钱用到更弱势的人身上。

《欧洲时报》13日称，财政部长布鲁诺·勒梅尔曾在数周前提到减少补助、帮助就业的合理性，公共预算部的官员达马南也表示社会补助“过多”导致“社会活力下降”。但是，社会团结事务兼卫生部长布赞13日在蒙彼利埃表示，绝不可能“从穷人身上省钱”。这也意味着，在七月份公布扶贫计划之前，还有很多问题需要讨论决定。

越来越多人没钱看病

马克龙还同时许诺，为预防疾病的医疗保健提供全额报销。马克龙认为，从长远来看，这样做有助于降低成本。

据法新社报道，马克龙13日在大会上宣布，到2021年将实现某些眼镜、假牙、助听器全额报销，这也是他的竞选承诺。

对于“某些”所指的范围，《欧洲时报》13日报道称，成年人配镜方面，每个眼镜店需提供17种由保险机构规定的、符合欧洲质量标准的、价格不超过30欧元的眼镜架，如果客人在此范围内选择，那么镜架可实现100%报销。在此范围之外，则由补充保险报销最多100欧元（如今是150欧元）。镜片方面的改革类似，也分为全款报销型和自由选择、部分报销型。

全款报销的假牙分为两类。门牙、犬齿等“显著”部位的假牙若为白色陶瓷质地的，可全额报销；臼齿部位的假牙若为金属质地的可全款报销。

至于助听器，目前法国助听器的平均价格为1500欧元，患者自己负担的成本约850欧元。在社保改革的框架内，厂商将逐年降低助听器的价格，2019年不得超过1300欧元，2020年1100欧元，2021年950欧元，从而逐步实现全款报销。

据报道，法国的穷人队伍日益壮大，越来越多的人没钱看病，或者配置眼镜、假牙等健康辅助用品。据2016年9月法新社发布的调查，家庭月净收入低于1200欧元者有半数放弃或推迟看牙医，39%放弃或推迟看眼科医生，比例比2008年分别增加22%和9%。