人口危机产生的压力越来越大，老龄化问题严重，劳动力短缺-日本拟出新政策，吸引更多外籍劳工

晨报记者 徐惠芬 综合报道

日本人口危机产生的压力正越来越大，老龄化问题严重，劳动力又短缺，这些都促使日本政府考虑吸引更多外籍劳工。据英国《金融时报》13日报道，日本计划采用一项新的政策，将允许多达50万外籍劳工进入日本，缓解劳动力短缺问题。

多个领域严重缺劳力

目前，日本的失业率已降至2.5%，空缺岗位与求职人数之比约为1.59：1，为1970年代初以来的最高水平。为了解决日益严重的劳动力短缺问题，日本正寻求引入更多的外籍劳工。

当地时间15日，日本内阁将决定是否支持一项新的劳工居留权，该居留权主要针对的是五个劳动力短缺领域的外籍劳工。这五个工作领域分别为：农业、社会护理业、建筑业、酒店业以及造船业。

目前，日本约有150万从事农业的农民，其中三分之二以上的农民年纪在65岁以上，农业劳动人口严重不足。此外，日本政府预测，至2025年，日本建筑业将有93万劳动力缺口； 护理领域将出现55万空缺。

如果这项新政策通过，2025年前，预计将有50万外籍劳工来到日本，进入上述5个劳动力短缺领域工作。

“劳动力短缺变得越来越严重，对各地区的中小企业尤其如此，”日本首相安倍晋三说，“因此我们迫切需要一个框架，来接纳各种具有一定技能水平、能够直接上手工作的外籍劳工。”

外籍劳工增长明显

事实上，这几年，日本火爆的就业市场已经吸引了大量外籍劳工涌入。去年10月，日本外籍劳工人数达到128万人，比上一年增长18%。

另根据日本法务省的数据，2012年，日本有68.245万名外籍劳工，而到2017年，这个数字几乎翻了一番，达到127.867万名，差不多是5年前的两倍。

现在，日本政府即将出台的新政策，预计将吸引更多外籍劳工进入日本。现在，日本的大多数外籍劳工凭借学生签证或者研修生签证进入日本。

《金融时报》认为，一贯反对移民的日本渐渐向农业等低技能领域的外籍劳工敞开大门，标志着这样一个重大转变：日本开始正式承认，该国正日益依赖外籍劳工来克服劳动力短缺。

就连反移民的政客也改了口风。此前一直反对接纳外籍劳工的自民党议员樱田义孝称，现在日本劳动力短缺非常严重，需要更多外籍劳工，“现在的经济形势不同了”。

不过，日本似乎无意向永久移民敞开大门。按照日本首相安倍晋三的说法，只接受外籍劳工，而不是永久移民。已有质疑就此指出，这会让高技能人才对将日本作为最终落脚地的吸引力产生怀疑。