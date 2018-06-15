“脱欧”法案表决，英国政府赢多输少-成功抵御“亲欧”派议员大部分挑战，只同意在“脱欧”最终阶段让渡部分权力给议会

海洋（新华社专特稿）

英国议会下院13日结束对《退出欧洲联盟法案》系列修正案的审议。为期两天的辩论表决中，英国首相特雷莎·梅成功抵御“亲欧”派议员对政府“脱欧”计划的大部分挑战，只同意在“脱欧”最终阶段让渡部分权力给议会。

熬过关键一周，英国政府的“脱欧”进程基本未偏离航线，但政府仍需与议会就“脱欧”最终阶段由谁掌舵、如何掌舵达成一致。

全部7项修正案均遭否决

英国广播公司报道，英议会下院13日审议7项修正案，全部修正案均遭否决。

其中两项修正案最引人关注：要求英国“脱欧”后留在欧洲经济区(EEA)，即留在欧盟单一市场；政府须向议会报告，在“脱欧”谈判中为确保与欧盟形成某种关税同盟做了哪些努力。

路透社报道，下院以327票反对、126票赞成的悬殊结果否决了“留在欧洲经济区”的修正案，要求政府报备关税同盟进展的修正案获325票反对、298票赞成，票数差距相对较小。

部分保守党议员原本有意支持这项关税同盟修正案。为避免在13日的表决中受挫，英国政府与这些议员达成妥协，同意尽力与欧盟形成某种“关税安排”，留待议会今后讨论。

按路透社的说法，一些仍未被说服的议员准备在7月关联贸易和关税的其他法案辩论中继续挑战特雷莎·梅脱离关税同盟的计划。

美联社报道，英国政府在下院的胜利可能只是“暂时延缓”压力。“亲欧”派保守党议员海迪·艾伦说，即便可能名称不同，“我们将不得不（与欧盟）达成关税同盟协议”，以避免英国北爱尔兰地区与爱尔兰形成“硬边界”、即重新设置实体边境海关检查设施。

英国定于明年3月底正式退出欧盟。议会下院今年1月三读通过《退出欧盟法案》，交付上院表决。法案旨在为英国从现在遵照的欧盟法律体系转换到“脱欧”后本国法律体系作准备。

为软化英国政府的“脱欧”立场，上院对法案提出15项重要修改，作为修正案退回下院重新审议。

政府只作出一项重大让步

这次修正案表决，英国政府作出的唯一重大让步是，同意议会在“脱欧”最终阶段掌控更多决策权。

英国政府一直同意议会对政府与欧盟的“脱欧”协议投票表决，但结果只能是接受协议或无协议“脱欧”。上院提议，如果不接受协议条款、或协议谈崩，议会有权要求政府重新谈判。这项修正案获称“重要表决”。

为对抗上院的“重要表决”，英国政府提出自己版本的修正案，即一旦“脱欧”协议遭议会否决，内阁大臣将在28天内就推动“脱欧”进程提出方案。然而，政府版本的修正案在12日议会辩论中未能安抚意图“反水”的保守党议员。政府随后被迫同意，在“脱欧”最终阶段赋予议会更多制衡权。

英国政府眼下正考虑“亲欧”派资深保守党人多米尼克·格里夫提出的“三步走”修正案中的前两步，即：如果“脱欧”协议遭议会否决，内阁大臣需在21天内提出行动计划，交由议会在7天内表决通过；如果政府在今年11月30日前仍未谈妥“脱欧”协议，内阁大臣也需提出行动计划、交由议会表决通过。

路透社报道，英国政府今后数天将与“反水”议员私下讨论修正案措辞，确定议会究竟掌握何种权力。《退出欧盟法案》预计18日返还上院审议。两院须就法案细则达成一致，随后才能交由英国女王批准成为法律。这一过程可能持续数周。

按预期设想，英国须在10月前与欧盟达成“脱欧”协议，但“脱欧”方案白皮书已被推迟至7月、即本月底欧盟峰会结束后发布。