进博会食品及农产品供需对接会举行“大牌”进口食品青睐中国市场-明年进口博览会展位已有企业抢定

晨报记者 徐妍斐

距离首届中国国际进口博览会还有140余天。昨天下午，“食力无界——首届中国国际进口博览会食品及农产品展区展商客商展前供需对接会”在国家会展中心举行，多家世界500强及行业龙头企业带来了种类丰富的进口食品，已有四家食品企业抢先预约申请了明年的展位。

多家世界500强企业参与

参与展前供需对接会的有35家境外食品及农产品参展企业，包括巴西JBS、法国路易达孚、法国乐斯福、美国玛氏、德国麦德龙、英国川宁、法国保乐力加、美国邦吉、瑞士Migros、新加坡丰益国际、新西兰纽仕兰、美国嘉吉等多家世界500强及行业龙头企业。

参会企业涵盖乳制品、饮料、酒类、肉制品、水产品、休闲食品、调味品、果蔬、粮油等各行业，带来了三文鱼、火腿、冰鲜肉类、鲜奶、咖啡等近年来颇受中国消费者欢迎的产品。

5家境外组展机构——澳大利亚贸易委员会、新西兰贸易发展局、德国工商大会、挪中商会、香港贸发局到会并展示所在国家和地区的特色企业和产品优质形象。

客商方面，华润等中央企业，光明食品、百联集团、东方国际等地方大型国有企业，沃尔玛、麦德龙、高岛屋百货等外资流通企业，阿里巴巴、京东、网易考拉等知名电商共36家企业作为客商前来洽谈。各家企业非常重视本次活动，派出多名细分行业的专业买手前来。

活动现场设有酒水饮料、肉类水产品、休闲食品和蔬果农副产品四大展示区。来自法国的红酒、西班牙的啤酒、澳洲的牛排、意大利的橄榄油纷纷亮相，现场烹饪牛排、手冲咖啡、烘焙面包、红酒品尝等环节。

四家食品企业抢定展位

在此次展前供需对接会上，德国麦德龙集团、法国乐斯福集团、日本株式会社森梨以及法国“地中海-中国经贸组织”四家企业（机构）已签署了2019年第二届进口博览会的参展报名表，展览面积超过3000平方米。

这四家预约申请的企业中，麦德龙集团是世界500强企业，是全球领先的批发与食品零售专业公司。法国乐斯福集团是一家具有160多年历史的家族企业，拥有丰富的酵母生产经验和发酵行业最先进的专业技术。日本株式会社森梨和法国“地中海-中国经贸组织”均将产品聚焦到当地的特色商品，前者拟将100多家日本中小企业有特色的食品出口到中国，后者聚合了以科西嘉岛为中心的地中海区域多家中小企业，将带来当地特色的小众食品。

据透露，2018年首届中国国际进口博览会招展工作已经接近尾声，首届进口博览会将使用9个展馆，展览面积超过21万平方米。

[展商展品探营]

日本冻品食品

昨天的活动现场，记者看到了各式各样的日本休闲食品，包括很受欢迎的瑞士卷、泡芙、铜锣烧、芝士年糕、蛋糕小方等。

代理这些产品的经销商介绍，此次带来的休闲食品中，冻品是最重要的一块。在日本，商场一楼或负一层会有很多的甜品冻品的柜台，品种非常丰富，但是此前中国消费者除了赴日旅游外，几乎没有购买这些美食的渠道。因为冻品要求全程冷链，而代购基本上无法做到这一点。之所以这些冻品能够新近进入中国市场，也得益于近年来国内物流运输的快速发展，使全程冷链温控成为可能。

据介绍，该公司主要代理的一个日本品牌莎得徕兹，在日本有480家店将近2000个单品，但目前引入中国的仅200多种单品，市场潜力很大。目前，该品牌在上海和成都各有一家实体店，黄油冰淇淋、“鲷鱼烧”冰淇淋等产品已入驻天猫超市。

“从向日本厂商下订单，到货物运到上海，供货期约在3周左右，而我们的产品有8个月保质期。”该人员表示，由于牛乳含量高，这些产品口感更香软。“如果转为冷藏后，就不能再次复冻，保质期就减短为3天，消费者要特别注意。”对方同时表示，像日本原装的泡芙、瑞士卷这类产品即使包含了关税、增值税等税费在内价格也仅在20元左右，本身价格并不算高。

比利时巧克力

许多到欧洲等地旅游的消费者，在机场爱带上几盒比利时巧克力Guylian。该品牌中国代理公司人员说，该品牌在国内宣传不是很多，主要靠口碑。

对方表示，做进口零食代理已经有25年，感觉最近七八年消费者对进口食品的需求大幅增加。Guylian巧克力进入中国20年，目前每年的销量稳步增幅在20-30%。

“有个特别的变化是，过去外国食品品牌很少照顾到中国消费者的需求，而最近一两年开始，随着中国市场变庞大，中国市场的反馈已经可以传达到国外总部，未来外国产品设计上可能开始考虑中国消费者的需求。”

美国宠物粮食

美国玛氏是世界500强企业，旗下许多零食品牌在中国也是脍炙人口，比如德芙巧克力、士力架、M&M's 巧克力、绿箭口香糖等等。工作人员表示，宠物食品可能是下一个进口食品的增长点。“因为种种原因，目前国外高端宠物食品进口到中国的还不多。”据称，欧洲、美国、澳大利亚等地的动物高端口粮公认比较优质。因为，国外机构的研发理念更为先进，有的品牌在创立之初就与兽医合作，有的品牌在欧洲的研究中心几十年专门致力于宠物食品开发。除了让猫猫狗狗吃好，还要吃得营养，研究动物粮食对皮肤、毛色、牙齿、消化等的影响。此外，这与当地的相关法规标准也有很大关系，国外成熟市场在宠物食品的营养、卫生、标签等方面的规范更健全。中国市场是发展很快的新兴市场，目前相关法规标准也在迅速完善起来，未来对规范宠物食品市场非常有益。

除了宠物食品外，预包装零食健康化也将是一大趋势。比如现有的健康能量棒，相比传统能量棒更低脂低糖、营养搭配得更合理，未来也有望进入中国市场。

法国顶级酵母

同为世界500强企业的法国乐斯福，在做发酵产品上已经有一百六七十年的历史。据工作人员介绍，该品牌在全球占有率高达1/3，进入中国后与国内众多一线糕点品牌也有合作。

进入中国5-10年，该品牌也实现了中国的本土化，以法国的技术在中国国内进行生产，且致力于研发健康化的产品。

如人类营养与健康相关酵母及益生菌产品，可添加进各种不同种类的饮料，帮助人体消化吸收。此外，动物用酵母、调味用酵母、酒类及酒精饮料用途酵母等“各司其职”，比如动物用酵母就可帮助动物更好地吸收营养长得更快。