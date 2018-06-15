上海全球新品首发地启动仪式今举行-国内外43个知名品牌进行新品展示　发布“2017-2018上海全球新品首发地人气榜单”

晨报记者 谢竲

消费者来到商圈、景点、购物中心“买买买”，最看重什么？除了价格合适、品质过硬、品类齐全，产品新潮也是重要因素。

在《全力打响“上海购物”品牌，加快国际消费城市建设三年行动计划（2018-2020年）》中，就将“最新、最潮”列为了主要目标，力求打造全球新品首发地，其中既包括国际知名品牌的不断引入，也涵盖了小众高端品牌、本土新兴品牌的入驻试水。

记者从市商务委了解到，上海全球新品首发地启动仪式将于今天在上海展览中心举行，今后也将着力于吸引名家新品、名牌新品、老牌新品和新人新品等在沪发布。

榜单将分4个小项

根据世邦魏理仕报告，上海国际零售商集聚度已从去年的第三上升到第二位，紧随迪拜之后。目前，90%的国际知名高端品牌已进驻上海，全国180个知名设计师、80个买手店品牌也都集聚在了上海。而截至今年一季度，上海开设的品牌首店已达到了50家，占全国的51.5%。据专业机构预测，今年将有超过400个首店品牌进驻上海。

为了更好地吸引名家新品、名牌新品、老牌新品和新人新品等在沪发布，上海全球新品首发地启动仪式将于今晚举行，仪式除了包括汽车、智能产品、服装服饰和化妆品等国内外43个知名品牌的新品展示，还将发布“2017-2018上海全球新品首发地人气榜单”，包括“新品首发活动”、“新品发布平台”、“新品集聚地”、“首店、旗舰店”，各10名。

将有更多制度扶持

同时，市商务委商贸处处长孔福安表示，商务委已制定了加快打造全球新品首发地的若干意见，将陆续推出诸多具体举措，包括扶持原创自主品牌在沪首发、做强如上海时装周等新品发布专业平台，还将以外滩和上海展览中心为核心地标，以黄浦江滨江两岸沿线为载体，以国家会展中心、新天地等为主要新品发布场所，构筑“点线面”的全球新品发布载体布局。

此外，在多部门的协调配合下，包括预检测、预归类等制度模式已陆续在上海启动试点，为缩短新品入境通关时间创造了有利条件。而在知识产权保护方面也已推出了“重点商标保护名录”，优化商标注册流程等，制订了“新品发布”、“首店落户”相关标准，力求为新品发布营造最优最好的制度环境。

市商务委副主任刘敏指出，今年11月在上海举办的中国国际进口博览会更是为打造全球新品首发地提供了有力的支撑，“我们将加快引进更多具有海外特色、异域风情的优质商品和服务，加快引进更多有实力的零售商和采购商，推动更多的全球知名企业、知名品牌在上海首发全球新品，提升上海商业的服务能级，更好地实现’买全球、卖全球’”。