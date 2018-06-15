“架空线入地”已开工50公里

记者 钟晖

晨报讯 上海清除城市上空“黑蜘蛛”已经打响攻坚战，今年确立的目标是完成100公里架空线入地。眼下，市区最热闹路段已经取得一批“战果”，南京东路已将原有各类杆件97根减少到42根，减少了57%，同时安装新型“综合杆”28根。而今年年内，人民广场、新天地、南外滩和环老城厢四大区域，将开展架空线入地及合杆建设工程的道路有58条，长度达24.5公里。

据市住房城乡建设管理委主任黄永平披露，今年上海的道路架空线入地和合杆整治工作已全面启动。截至6月初，全市架空线入地和合杆整治工程开工50公里，其中，中博会区域开工30公里，开展了南京东路、浦江饭店周边合杆整治试点。

与往年此类整治的不同之处在于，今年实施“除旧”的同时还要“布新”：首次推出“升级版”路灯杆，也就是“综合杆”，它一共有四层：可将通信杆、信号杆、路名杆、电线杆等“收编”进入，因此也叫“合杆”，以此“删繁就简”，力求将城市“面孔”打扮得清清爽爽。

其实，架空线入地工程不仅是消除“黑蜘蛛”，还要同步推进道路铺装、绿化景观、沿街立面、公共设施等景观提升改造及隐患管网改造，实现街区面貌整体提升。浦东、黄浦、徐汇等区，还选择部分小区，开展小区架空线清理、入地工作，切实提升居民获得感。