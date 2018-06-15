别打着民俗的招牌搞噱头

谢克伟

爱美之心人皆有之，爱美的方式多种多样，其中最简单的办法就是通过精心装扮、养颜美容把自己打扮得漂漂亮亮，还有一种就是眼下非常流行的整形美容，但这两种无论哪一种，人们绝不会对它的效果有太多的质疑，除非美容护肤用品有问题或整容技术不到位。但近来却传出一种美容养颜新方法，就是让帅小伙看一眼刚出生的宝宝，宝宝以后就能成为小帅哥的“超级美容术”，据传该做法来源于一家政公司，家政公司称来源于民俗，且流传很广，很值得相信。

此言一出，业界众说纷纭，议论纷纷，有人不以为然，有人用怀疑的眼光看待之，也有人持批评态度。暂且放放孰是孰非，就看看该家政公司客服人员“实话实说”的“两个月中仅有三四户家庭愿意接受该服务”，就可知该服务在社会上的认知度和接受率低到了什么程度了。或许有人说，是社会上很多人还不知情造成了如此低的接受率，切莫忘，该家政公司对于来请月嫂的客户是逐个介绍、逐一推荐得出的数据，两个月中推荐客户不下百余户，如此的话用“不知情”、“不了解”就难以解释了。

民俗专家说这种做法确实曾是民俗，民间流传，但范围并不广。把小范围的民间旧俗有意放大，而且又用在了商业服务项目中，这不能不让人怀疑商家的真实用意。

眼下，很多商业机构很善于巧用民间传说、民俗故事，通过包装、加工，并加入他们需要的元素，让故事与商业行为无缝对接，为商家赚钱提供充足依据。上海家庭服务行业协会副会长夏君说得好，宝宝让帅小伙看一眼就能成为小帅哥缺乏科学依据，希望家政公司、雇主别随波逐流。