家政公司开设帅小伙上门“相男婴”服务-让帅小伙看一看，宝宝就能长成帅哥？

晨报记者 谢克伟

父母相貌平平，却期盼自己的儿子日后有出息并成为小帅哥。于是，有家政公司突发奇想，开设帅小伙上门“相男婴”服务，即在婴儿出生后，让宝宝在第一时间（除了父母长辈外）看到帅小伙，据说这样看相之后，宝宝日后定会帅气十足。

该服务被曝光后遭遇各方“痛批”，很多业内人士认为该服务是作秀和商业炒作。上海家庭服务行业协会副会长夏君认为，让帅小伙看一眼就能长成小帅哥根本缺乏科学依据，纯粹是“胡说八道”，希望家政公司、雇主不要随波逐流。

服务内容：

看一看抱一抱说吉祥话

昨天，记者以一个需要服务的家庭联系该家政公司，该公司客服人员向记者详细介绍了该业务的相关情况。该客户人员告诉记者，“相男婴”服务是这样展开的——公司会在推荐月嫂时，同时推荐帅小伙，告诉准妈妈推荐帅小伙的目的，如果孕妇及其家庭愿意，双方签订相关服务合同，到了孩子出生后，只要该家庭亲属通知他们家政公司，公司随即会派出帅小伙上门服务。

“我们已经选定2位帅哥，年龄都在30岁左右，身高在1.8米左右。”该客服人员进一步介绍说，所选小伙子看起来都比较帅气，而且都有各自的工作，“相婴儿”服务只在他们工作之余进行。“一般都与要求服务的家庭约好，等妈妈生好宝宝回到各自床位，护士抱出宝宝后，帅小伙就会出现在妈妈和宝宝身边。”

帅小伙来到宝宝身边后，会抱起宝宝微笑着仔细看几眼，然后抱一抱宝宝，随后送上一连串祝福的话语，如宝宝真帅哦，以后肯定有出息、事业有成等等。同时送上当年生肖小饰物——一份祝福小礼物，整个“相男婴”服务就这样结束了。

昨天记者希望与提供服务的一位帅小伙见上一面，但被他婉言回绝了。他在电话里表示，自己尚未成婚，兼职这份工作，只是在工作之余赚点外快，单位和家里都不知道他在做这份兼职。“因为只与服务家庭简单接触，所以影响不太大，也不大会损坏自己的形象。”

服务价格：

一次250至300元

进一步询问后记者获知，该家政公司开设此项服务已有两个月，两个月中推荐客户不下百余户，但仅有三四户家庭愿意接受此项服务。“不少家庭不以为然，认为‘相男婴’服务只是噱头，但还是有家庭愿意接受的。”见记者询问很详细，该客服人员也很坦率：“特别是部分老人比较迷信，比较相信这一民俗习惯，听了介绍后认可的比较多。”另外，准妈妈比准爸爸更愿意相信这样的说法。一般妈妈如果同意，爸爸也就顺其自然了。其中有一户家庭经过好多天讨论之后，最后表示愿意让帅小伙上门一趟。

据了解，愿意让帅小伙上门提供“相男婴”服务的家庭，除了比较相信这样的说法外，还有一个原因就是该服务收费比较低廉，该上门服务一次收费在250－300元之间，其中还包括20多元的小礼物费用。除去小礼物和家政公司赚的50元，余下部分则是小伙子赚的服务费。因此，愿意接受服务的家庭大都是从付点小钞票讨个吉利考虑，他们更多的是期待宝宝日后能茁壮成长，成为爸爸妈妈心目中的理想人物。

该家政公司同时称，他们开设这项服务其实也是一种祝愿。“我们不强求，但会热心推荐，让雇主家庭自己选择。”

服务溯源：

有此旧俗但炒作成分大

记者在讨教了一位80多岁的老上海后得知，在解放前，在苏浙沪一带（其它各地也有同样流传）确实流传着这样的做法，就是孩子出生后，有家庭会找周围邻居或亲朋好友中人长得帅气又有才学的人士来相脸，在宝宝刚出生时就让帅哥多看几眼，日后宝宝也会变得帅气和高大上。询问为啥只“相”男孩不“相”女孩原因时，该老上海解释，过去重男轻女，男孩是日后家里的顶梁柱和希望，而女孩子长大后大都操持家务等，因此不被重视。

民俗专家薛理勇承认民间确有此传说，但流传并不广，让帅小伙看几眼以后宝宝日后也会变得帅气缺乏科学依据，这只是人们的一种美好愿望。

人人家政CEO肖卫平感到，帅小伙“相男婴”服务虽属民俗和民间流传，但缺乏实际意义，如果仅仅是在民间说说玩玩未尝不可，但一本正经当回事没有必要。虽然说该服务的收费并不高，但从推出该服务的情况分析，这是一个商业服务项目，因此，可以认为推出该服务的目的是在进行商业炒作。

与多位雇主家庭的想法一样，夏君也认为该服务貌似噱头，仅仅就“相男婴”不“相女婴”服务而言，就存在着重男轻女思想，与现代社会男女平等相悖，就不能予以提倡、推广。而该家政公司推出这项服务的目的很可能是想通过商业炒作，扩大其知名度和影响力，以达到多赚钱的目的。