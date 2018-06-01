中考难度低拼仔细，女生有利？-建议有针对性地对选拔模式进行改革

晨报记者 李星言

“我们班上25个女生、13个男生，有点阴盛阳衰。”昨天，复旦附中的一位家长告诉记者。

本周六、日，本市将迎来为期两天的中考。中考前夕，有教育界人士在交流中表示，现在的中考难度低、拼仔细，对女生有利；对男生来说，通过裸考考进市实验性示范性高中的可能性更小，部分市实验性示范性高中出现了“阴盛阳衰”。对此，有校长建议，可有针对性地对选拔模式进行改革，让男女生都能通过合适方式脱颖而出。

市重点高中“阴盛阳衰”？

上海实验性示范性高中里，男女比例大概是多少？昨天，记者就此向多所学校做了调查了解。

复旦附中一位老师告诉记者，他带的班上有12名男生、24名女生，男女比例接近1:2，另一位老师的班上男女比例则是2:3。华师大二附中的一位老师透露，该校不同班级男女比例不一样，比如科创班男女比例约为1:1，但理科班男生多，人文班女生较多，该校高一年级400多名学生，其中男女生比例为1.5:1。

虽然学校的实际就读人数看不出明显的“阴盛阳衰”，但多位校长坦言，单就中考而言，确实是女生更占优势，因此学校在自招推优时，适当向男生倾斜，进行男女生比例的均衡。

交大附中校长徐向东告诉记者，目前该校实际就读的学生男女比例大致平衡，但通过该校自招面试考进来的学生中有60%是男生，而到了零志愿中考时，考进来的学生里则60%是女生。曹杨二中校长王洋也透露，该校男女生比例整体相当，但通过自招推优方式进来的男女生比例约为5.5:4.5，向男生做了适当倾斜。

对此，徐向东分析，“自招的内容比较有难度，男生相对有优势。而中考难度较低，尤其两考并一考后，主要是考察知识掌握的牢固程度和细致程度，这点女生比较占优势。初中阶段男生本来就比女生晚熟，在相对简单的考试中，男生比较处于劣势。”

大境中学校长卢起升介绍，目前中考难度系数约为0.8，这意味着如果满分100分的话，平均分可以达到80分以上，所以难度不大，基础题比较多。而初中年龄段的男生往往比较求快、思维跳跃，在这个过程中对自我的控制意识不强，所以在做题的稳定性上略弱，而难度系数较低的中考恰恰对做题稳定性高的学生更有利。

目前部分学校会在自招和推优过程中，适当采取更有利于男生的考察方式，让更多男生脱颖而出。卢起升表示，其实题目本身并无“更适合男生或女生”的区别，但有些强调空间图形、逻辑思维、动手能力的题目，可能不少男生做起来更得心应手。

王洋也坦言，即便上海新中考政策增加了科目，“但在这个年龄段，只要笔试，基本都是女生占优势，只有自招时才有可能体现出男生的优势。”

男生高中后显现后劲

新中考政策出台后，市实验性示范型高中的自招比例有所下降，这也让部分初中男生家长担心，在以后中考时是否对女生更有利。此外，如果“大同杯”等初中数学、物理学科竞赛取消，是否也会影响到男生的冒尖可能性。

对此，部分校长表示，目前尚无官方统计数据显示各类初中学科类竞赛的获奖比例上男生明显多于女生，但自招比例降低，可能会对男生在中考时的选拔有所影响。然而，往往很多在中考中分数较低的男生，在进入高中后显现出后劲。

卢起升建议，相关部门可以研究相应的机制，怎么保证男女生都能够通过合适的方式脱颖而出，比如未来在科目上是否可以让学生选择自己更擅长的科目，从而提供一个更能凸显各自优势的升学机制。