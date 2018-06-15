给孩子们一个小社会去锻炼，从而让他们真正走向大社会-陆家嘴金融城为“孤独咖啡馆”打开门

晨报首席记者 李芹

从一开始，被誉为“孤独咖啡馆”的上海“爱·咖啡”自闭症社会实践基地就吸引了众多人的目光。虽然曾因场地问题短暂关闭，但在社会各界的关心下，5月25日，“孤独咖啡馆”在市青少年活动中心重新开业。这段时间以来，每天都有很多志愿者前来陪孩子们聊天，再喝上一杯孩子们亲手做的咖啡。

伴随着昨日陆家嘴金融城·自闭症儿童实习基地的正式揭牌，这家凝聚着社会各界温暖的“爱·咖啡”将从浦西来到浦东。

从“小社会”到“大社会”

“严格说来，这两处场所可看作青少年活动中心实践基地的升级版。”“天使知音沙龙”创始人之一曹小夏告诉记者，这是因为，青少年中心的时间基地是一个非营业场所，目的是为了给孩子们一个小社会去锻炼，“但我们最终的目的是让孩子们真正走向大社会。”

此次陆家嘴金融城拿出了两处黄金场所就是曹小夏口中的“大社会”——未来，孩子们会来到靠近八佰伴的良友大厦陆家嘴新金融会客厅和浦东大道的陆家嘴国际传播中心，来实现他们与大社会接触的心愿。陆家嘴金融城相关负责人表示，陆家嘴金融城不仅有金融文化，更有温暖、包容与担当的文化。

“远看他们，你会觉得和普通人没什么区别，但多说几句话就暴露了。”曹小夏感慨，自闭症孩子有自己的“频道”，即便是同样一件事、一句话，换一个角度跟他表达，可能他就无法适应了。这也是“孤独咖啡馆”诞生的初衷，希望通过这种方式，让孩子能够有机会、有场所去锻炼。

令曹小夏高兴的是，在“爱·咖啡”实践基地，她看到了孩子们的变化与成长。于是，在接到陆家嘴金融城伸出的橄榄枝后，她决定启动她的“大社会”想法。

因为，陆家嘴新金融会客厅和陆家嘴国际传播中心是两幢商务楼宇，其咖啡馆是内部经营场所，给孩子们能够创造一个比青少年中心实践基地更“复杂”的环境与条件。

“进入陌生的环境，这对自闭症孩子们来说是一件很纠结的事情，因此他们的世界相对普通人来说较为刻板与模式化。”曹小夏告诉记者，这也是制约自闭症孩子真正走向社会的原因。

所以，希望孩子们能在这两处基地得到更复杂的锻炼。“有一些经营性的咖啡馆也和我们联系希望可以给孩子们提供真正实习场所”，她说，但考虑到经营场所的正常经营业务，他们考虑再三后决定还是选择陆家嘴金融城，因为这里相对普通的咖啡馆来说，是办公楼的内部场馆，如果每次安排一两位孩子前去“实习”，既不会影响到正常业务的开展，也可以让孩子用学到的本领去应付不同的客人，以后迈向社会真正工作才有可能。

给自闭症孩子建一所学校

作为关爱自闭症患儿的公益机构“天使知音沙龙”创始人之一的曹小夏，这些年接待了不少来自国外知名大学的自闭症研究专家。比如哈佛大学、耶鲁大学的专家，他们都表示，外国教材不太适合套用到中国孩子身上。

正由于缺乏有效干预治疗手段，中国的自闭症患者恢复缓慢。曹小夏告诉记者，她刚刚拿到一份资料，说上海有497位在学校注册过的自闭症患儿，尽管在学校里有注册信息，但这些孩子真正能学到的东西非常有限。

“比如有孩子4年才学会了从1数到20，但在沙龙一个月就从1数到了100”，曹小夏说自闭症患者智力并没有问题，但关键是没有专业的干预与教育模式。所以，在最近的青少年活动中心实践基地，除了学做更合格的咖啡师，他们还会有专业老师教授孩子们文化知识，“用一种他们能够接受的方式与频道”。

不过，她也坦言，无论是天使音乐沙龙，还是“爱·咖啡”实践基地，都是摸索着前进。毕竟国内目前尚无系统的音乐治疗案例，更遑论“孤独咖啡馆”。未来，曹小夏希望能为自闭症孩子建立一所学校。在这所学校里，孩子们能得到更专业的干预与帮助。“希望有一天，自闭症孩子成年后，也能踏上社会、实现就业。”